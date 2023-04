Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe BOOS-aflevering valt niet in de smaak bij VI: ‘Tim Hofman denkt dat hij een grote onderzoeksjournalist is’

Gisteren verscheen een nieuwe BOOS-aflevering over het schandaal rondom ex-Kamerlid Gijs van Dijk. Dit werd groots aangekondigd, maar volgens de mannen bij Vandaag Inside vertelden Tim Hofman en co weinig nieuws. Zij hekelen hem om zijn ‘belerende toontje en vingertje’.

In februari 2022 stapte Van Dijk op na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Uit een extern onderzoek bleek dat de klachten gegrond waren en Van Dijk zich inderdaad schuldig maakte aan ongewenst gedrag. Maar eind oktober bond de PvdA ineens in. De partij vernietigde de sanctie en bood excuses aan Van Dijk aan. Waren de klachten dan toch verzonnen? Of wellicht aangedikt?

BOOS-aflevering over Gijs van Dijk

In de nieuwste BOOS-aflevering probeert Hofman dit te ontrafelen. Volgens het programma is er veel aan te merken op het handelen van de PvdA. BOOS spreekt van „een opstapeling van fouten, leugens en een deal.” Onder meer Van Dijk zelf, voormalig fractievoorzitter Lilianne Ploumen en (onherkenbare) slachtoffers van de politicus komen in de uitzending aan het woord. Het team ontdekt dat er eerder klachten over Van Dijk zijn binnengekomen en dat hij regelmatig leugens verkondigt. Ook blijkt dat het ongewenste gedrag niet alleen in de privésfeer plaatsvond, zoals Van Dijk en de partij beweerden. Hij zou ook een heimelijke relatie hebben gehad met de huidige PvdA-leider, Attje Kuiken.

Vandaag Inside over Tim Hofman: ‘Het is gewroet in privéproblemen’

„Tim Hofman, jouw grote vriend Johan. Heb je gekeken?”, begon presentator Wilfred Genee gisteravond in Vandaag Inside. „Ik heb een stukje gezien, maar in de eerste plaats bracht hij niets nieuws”, vindt Johan Derksen. „En die Tinkebell, die hysterica, dat is de zwakke schakel. Die heeft overal lopen lullen en klagen, maar die wordt nog door één man in Nederland serieus genomen: Tim Hofman.” Tinkebell is een kunstenares die een relatie met Van Dijk had. Zij diende in februari 2022 een klacht tegen de politicus in.

„Neemt Tim Hofman zichzelf ook serieus, denk je?”, vraagt René van der Gijp. „Verschrikkelijk”, antwoordt Derksen. „Die man denkt dat hij de grote onderzoeksjournalist is die alles onthult. Het is wat gewroet in privéproblemen. Meer is het niet. Het enige slachtoffer is die PvdA-politicus die als een jandoedel behandeld is door die partij en door die wijven. Want die jongen heeft niets misdaan. Hij was een womanizer. Daar is niets mis mee.”

Ook tafelgast Rutger Castricum heeft geen hoge pet op van Hofman. „Dat BOOS was best wel een sympathiek initiatief en het werkte ook wel heel leuk. Toen kwam The Voice, wat ook wel echt goed was. En daarna is hij een soort Zembla’tje gaan spelen, met dat belerende toontje en het vingertje. En steeds heel groot aankondigen dat hij dingen heeft.”

‘Ook gemengde gevoelens over The Voice’

Derksen was ook geen fan van die aflevering. „Ook The Voice heb ik met gemengde gevoelens zitten kijken. Allemaal meisjes met een capuchon op en onherkenbaar. Zo kan ik ieder buurmeisje de gekste dingen laten zeggen.” Genee gaat er tegenin. „Dat heeft ermee te maken dat die meisjes zich heel onveilig voelen. Dat kunnen we niet helemaal bagatelliseren”, kaatst hij terug. „Ik bagatelliseer het wel”, geeft Derksen toe.

Castricum is het met Genee eens. „Dat vind ik persoonlijk ook. Er is daar wel iets gebeurd en dat moet je wel aan de kaak stellen. Maar de manier waarop… Op het moment dat hij tegenover John de Mol zit en zegt: ‘Ik voel precies wat jij voelt.’ Dan ben ik ook wel echt weg. Dan gaat hij prijzen winnen en dan weet je wat er gebeurt. Toen dacht ik: nu wordt het smullen met Tim Hofman. Dan krijgt hij het in zijn bol. En dat zien we eigenlijk hier. Hij kondigt gisteren iets aan en eigenlijk is de aankondiging groter nieuws dan wat er eigenlijk is uitgezonden. Het lijkt een beetje op de plank misslaan.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.