Grensoverschrijdend gedrag oud-PvdA-Kamerlid Van Dijk bevestigd

Het inmiddels vertrokken PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk heeft zich inderdaad schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat beperkte zich niet alleen tot de privésfeer, in tegenstelling tot wat de politicus zelf beweerde. Dit alles staat in het onderzoek dat de PvdA had ingesteld naar aanleiding van meldingen van een aantal vrouwen. Van Dijk heeft daarnaast ook interne normen van de PvdA geschonden, laat de partij weten.

Het partijbestuur is geschrokken van de conclusies van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Het bestuur vindt het op basis van deze conclusies „onwenselijk dat Van Dijk in de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt”. De Tweede Kamerfractie deelt deze conclusies, waarmee een eventuele terugkeer van Van Dijk binnen de PvdA-fractie is uitgesloten.

Oud-PvdA-Kamerlid Van Dijk

Voor het onderzoeksbureau staat vast dat de meldingen van grensoverschrijdend gedrag en ongewenste behandeling door Van Dijk aannemelijk zijn. Vrouwen zijn door hem „belogen en bedrogen”. Van Dijk bleef tegenover de onderzoekers ontkennen dat hij normen had overschreden.

Er is alleen een samenvatting van het onderzoeksrapport naar buiten gebracht. In de vertrouwelijke rapportage aan het PvdA-bestuur, de opdrachtgever van het onderzoek, worden ook intieme details beschreven. Met het oog op de privacy van de vrouwen, onder wie mensen in kwetsbare posities, zijn deze details niet in de samenvatting opgenomen.

Wangedrag

Het bureau keek ook nog naar een eerder onderzoek dat was gedaan naar aanleiding van klachten uit 2019 over vermeend wangedrag door Van Dijk. Die werden destijds terecht ongegrond verklaard, concludeert het onderzoeksbureau nu.

Gijs van Dijk vertrok begin februari uit de Kamer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer. Op 22 mei liet hij weten definitief niet in de Kamer terug te keren. Na het vertrek van voormalig partijleider Lilianne Ploumen kwam er een Kamerzetel vrij, waarvoor Van Dijk als eerste in aanmerking kwam.

Mohammed Mohandis wordt vandaag als opvolger van Ploumen geïnstalleerd. Hij zal al eerder in de Tweede Kamer, van 2012 tot 2017.