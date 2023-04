Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yes, de zon komt er eindelijk aan (of toch nog niet helemaal…?)

Het leek er even op of we konden wachten tot we een ons wogen, maar de zon komt er volgens voorspellingen nu eindelijk aan. Er klinkt echter ook weer een ‘maar’. April doet wat ie wil, zullen we maar zeggen.

„Het weekendweer ziet er licht wisselvallig uit. Toch is het zeker niet slecht, met vooral in het westen van het land zonneschijn”, laat weerdienst Weeronline vandaag weten. Eerder deze week werd ‘ons’ al terrasweer aangekondigd, maar komt dat er ook echt van? In het oosten van het land komt in elk geval meer bewolking voor en is er de komende dagen kans op wat regen of een bui. De temperatuur ligt tussen 11 en 15 graden.

Zaterdag: zon en prima weer voor buitenactiviteiten

Op de eerste dag van het weekend schijnt geregeld de zon, maar vanuit het oosten neemt de bewolking toe. In de oostelijke helft kan later op de dag wat lichte regen vallen. In de westelijke provincies blijft het droog en breekt ook in de middag de zon af en toe door.

De matige, aan zee soms (vrij) krachtige wind draait naar een noordelijke richting en voert voor het gevoel nog frisse lucht aan. In het noorden wordt het 11-12 graden, in het zuiden en zuidwesten kan het 14, lokaal 15 graden worden. „Voor de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke temperaturen”, laat Rico Schröder van Weeronline weten.

Het weerbeeld op zondag ziet er niet heel anders uit, maar het gedeelte ‘zon’ in de naam van de dag doet zijn naam wat meer eer aan. Opnieuw is het in de oostelijke helft van het land vaak bewolkt en kan wat lichte regen vallen. Later op de dag is het meest droog. In de rest van het land is het droog en schijnt geregeld de zon. De noordenwind is meest matig en het wordt 11 tot 14 graden.

Volgende week zonniger en warmer

En later in de week dan? Na het weekend is het droog en schijnt de zon flink. De wind waait uit het oosten en daarmee wordt steeds zachtere lucht aangevoerd. Maandag is het 14 tot 16 graden, in de tweede helft van de week wordt het op steeds meer plaatsen 20 graden en meer. De meeste mensen zitten dan – helaas – wel op hun werk, maar wie weet hebben de weerdiensten voor het weekend erna meer moois voor de liefhebbers van een aangename zon in petto.