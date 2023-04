Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het lijkt maar niet op te houden: medicijngebruik tegen schurft onder jongeren fors toegenomen

Schurft. Wat was het ook alweer? Nou, alles behalve leuk in ieder geval. Het is namelijk een besmettelijke aandoening, voor sommigen beter bekend als scabiës, die veroorzaakt wordt door de schurftmijt. Een klein spinachtig beestje dat, wanneer het je huid is binnengedrongen, gangen graaft en eitjes in je lichaam ligt. Jongeren zijn in de afgelopen maanden veel meer geneesmiddelen tegen schurft gaan gebruiken.

Die toename past bij het sterk oplopende aantal besmettingen, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Die houdt gebruik van geneesmiddelen bij.

1600 procent stijging

De cijfers liegen er niet om. Bijna 10.000 jongeren kregen in 2022 het geneesmiddel ivermectine. Dat middel is toegelaten tegen schurft en zit sinds november in het basispakket, waardoor de zorgverzekering het vergoedt. Vergeleken met 2021 is het aantal gebruikers met 1600 procent gestegen. Dankzij de schurftgolf was er een stuk minder ivermectine voorradig. Apothekers meldden in februari dat er een tekort was.

Een ander middel tegen schurft, permetrine, werd vorig jaar aan 40.000 mensen voorgeschreven. Dat is weliswaar een minder grote toename dan bij ivermectine, maar toch zeker een forse stijging van 92 procent.

Schurft makkelijk over te dragen

Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat het aantal schurftbesmettingen in oktober 2021 begon op te lopen. Maar ook daarvoor kregen steeds meer mensen te horen dat ze schurft hadden. Vooral bij jongeren en studenten komt het vaak voor. Redenen daarvoor zijn dat onder meer veel huid-op-huidcontact, samenleven in (grote) groepen en het delen van stoffen zoals beddengoed en kleding met andere mensen manieren zijn hoe iemand schurft kan krijgen.

Eind vorig jaar sprak Metro nog met een student die er ook mee te maken heeft gehad, meerdere keren zelfs. Zij vertelde destijds de mijt waarschijnlijk op te hebben gelopen via een bank in een studentenhuis.

Weinig verandering in gebruik andere geneesmiddelen

De toename van het medicijngebruik tegen schurft is dus goed te zien. Vooral wanneer we het vergelijken met hele andere geneesmiddelen. Daar is volgens het SFK nauwelijks wat veranderd. Ongeveer 210.000 mensen gebruikten een ontstekingsremmer, zoals ibuprofen of diclofenac. Dat is 2,4 procent meer dan het jaar daarvoor. Het gebruik van allergiemiddelen daalde met 5,6 procent, middelen tegen eczeem werden 2,7 procent meer gebruikt.