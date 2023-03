Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opeens overal fruitvliegjes: waar komen ze toch vandaan?

Soms lijkt het wel alsof ze spontaan uit het niets verschijnen. Of ontstaan uit gebakken lucht. Kleine beestjes die boven je appel, banaan of mandarijn cirkelen, oftewel fruitvliegjes. Maar waar komen ze nou zo plotseling vandaan? Dat vroeg Metro zich ook af en we zochten ‘t uit.

We spraken met een entomoloog, een heuse insectendeskundige, om antwoord te krijgen op deze vraag.

Waar komen fruitvliegjes vandaan?

Hoewel je misschien denkt dat ze er zomaar opeens zijn, komen ze toch echt ergens vandaan. Fruitvliegjes kunnen heel goed ruiken via hun voelsprieten. Hierdoor weten ze binnen een mum van tijd je fruitschaal te vinden. Toch zul je ze niet aantreffen op een appel die nét geplukt is bijvoorbeeld. „Ze komen op gistend fruit af”, vertelt entomoloog (insectendeskundige) Aglaia Bouma van Naturalis. „Dat kan al zijn wanneer er aan de schil een rottend plekje zit.” De vliegjes leggen vervolgens daarop of in hun eitjes. Volgens Bouma zit er geen verschil in welk fruit de fruitvliegjes op af gaan. „Als ze dus maar gist ruiken.”

Het zou dus zo kunnen zijn dat ze door een open raam of deur naar binnen komen als er fruit ligt dat is begonnen met gisten. Maar dat hoeft niet. „Misschien waren ze al in je huis”, vertelt de deskundige. „Als de vliegjes hebben overwinterd, komen ze tevoorschijn als ze wat ruiken.”



Muahahaha…Gore modderfokkers! 😆🥳

Voor het geval je je afvraagt wat dit is: dit is een halve uitgeknepen citroen in water + afwasmiddel met plastic eroverheen. Die vieze bruine dingetjes zijn fruitvliegjes die niet meer weg kunnen. *insert evil laugh* 😈 #Massamoord pic.twitter.com/WPj1zknYSy — Susanne (@suusonline) June 28, 2022

Totaal onschadelijk

Ondanks dat ze op je fruit belanden, kunnen de vliegjes geen kwaad. „Ze zijn totaal onschadelijk”, verzekert Bouma ons. Sterker nog, ze doen iets wat mensen enorm helpt. „Fruitvliegjes zijn heel goed in het opruimen van rottend fruit. Zoals een bananenschil.”

Zo kom je van fruitvliegjes af

Mocht je toch helemaal gek worden van die fruitvliegjes die je constant om de oren vliegen, dan is daar zeker wat aan te doen. Zo kun je bijvoorbeeld een schaaltje vullen met een beetje water, witte natuurazijn en afwasmiddel, tipte Metro al eerder. Door dit allemaal door elkaar te roeren, ontstaat er schuim. De vliegjes komen daar op af en sterven dan een verdrinkingsdood.