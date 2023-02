Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media Inside fileert Avastars: ‘John de Mol verzint het ene bizarre format na het andere’

Vrijdagavond was dan eindelijk de aftrap van het groots aangekondigde Avastars. Het programma was niet alleen een kijkcijfernachtmerrie, maar werd ook nog eens van alle kanten genadeloos afgeslacht. Ook in Media Inside waren de kritieken niet mals.

In Media Inside geven Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen elke zondag hun blik op de media. Presentatoren Luuk Ikink en Maaike Timmerman waren gisteravond te gast.

Media Inside maakt gehakt van Avastars

„Het was een bijzonder moment in de tv-geschiedenis, want na velen jaren vergaderen en voorbereiden kwam vrijdag eindelijk Avastars op de buis. Het programma dat alle andere programma’s overbodig moet maken, als we John de Mol moeten geloven”, begint Groenteman. Roosmalen gaat er meteen met een gestrekt been in: „Het is bijna niet te volgen Gijs. Ik vind het surrealistische poppetjes. Helemaal niet lijken. Het is iets belachelijks, dat durf ik wel te zeggen.”

Avastars is kort gezegd een programma met een combinatie van virtuele personages en menselijke zangers en dansers. Of zoals Groenteman het uitlegt: „Een zanger en een danser worden gemorft en dan krijg je iets wat een beetje uitziet als Nintendo vijftien jaar geleden.”

Ook Ikink vond het slechte televisie, maar hij bleef alsnog met plezier voor de buis zitten. „Ik heb hier ontzettend van genoten. Ik heb me al de hele week zitten te verkneukelen van: wanneer gaat het nu beginnen? Het zoemde ook al een beetje door Hilversum heen. Iedereen zei: gaat het net zo slecht zijn als we denken? Nou, dat was het ook. Dat was echt ongelooflijk eigenlijk”, vertelt hij lachend. „Er zaten allemaal hele mooie dingen in, bijvoorbeeld het moment dat twee artiesten hun ‘gameboykarakter’ voor het eerst zagen en helemaal teleurgesteld waren. Die hadden echt op iets fantastisch gehoopt. Het ziet er natuurlijk niet uit. En de jury was zo enthousiast over iets wat ze niet zagen. Alsof Madonna op een kangoeroe naar binnen kwam.”

‘Jury deelde negens uit aan niks’

Timmerman vond het erg komisch hoe Kalvijn de presentatie van Avastars aanpakte. „Wat mij vooral opviel is dat Kalvijn heel serieus zei: ‘Ze lijken levensecht, maar het zijn geen echte mensen.’ Het is goed dat hij dat even een paar keer zei”, zegt ze met gevoel voor sarcasme.

Ook de vierkoppige jury van Avastars (Nicky Romero, Nick & Simon en Dan Karaty) krijgt ervan langs. Roosmalen: „De jury deelde allemaal negens uit aan niks. Dan ben je ook wel ver heen. Je bent wel een bepaalde categorie bekende Nederlanders als je in zo’n jury gaat zitten en negens uitdeelt aan niks.”

Ikink vond het nog best knap van Kalvijn. „Hij deed het best wel goed eigenlijk. Hij moet presenteren met niemand, hij doet gesprekjes met mensen die daar niet staan.” Roosmalen is het niet met hem eens. „Dat maakt het nog niet goed. Een hele slechte taart bakken zonder oven is ook niet knap, het blijft gewoon een slechte taart. En je bent wel de kok.”

Programma’s van John de Mol

Groenteman heeft medelijden met de mensen die in de programma’s van De Mol moeten figureren. „Die arme, arme, arme mensen. John de Mol verzint tegenwoordig het ene bizarre format na het andere.” Timmerman vindt het knap dat hij blijft proberen om een nieuwe hit te scoren. „Dat is ergens te waarderen.”

„Schattig dat hij het blijft proberen”, vindt ook Groenteman. „Misschien dat het in Azië goed verkocht zal worden. Maar de ene na de andere jonge presentator wordt voor de leeuwen gegooid voor die bizarre programma’s. Donnie werd kapotgemaakt voor NIX-factor, van ‘vriendin van de show’ Britt is de glans helemaal af sinds ze Ministars heeft gepresenteerd.” Roosmalen: „Die willen we hier niet eens meer.” Groenteman vervolgt: „Hij heeft zijn eigen zoon geofferd door hem HLF8 te laten presenteren. Wat voor figuur ben je, als je je eigen zoon HLF8 laat presenteren? En dan heb je ook nog Winston Gerstanowitz en Jack van Gelder die die knikkershow moesten presenteren.”

Je kunt Media Inside terugkijken via NPO Start.