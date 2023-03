Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte wil naar Vandaag Inside, ‘maar we gaan toch niemand afzeggen?’

Het is echt waar. Premier Mark Rutte wil aanschuiven in talkshow Vandaag Inside. Maar ja, is er wel plek aan tafel? Heel veel mensen vinden iets van Ruttes wens van gisteravond. De reacties variëren totaal, van ‘cool, ik ga kijken’ tot ‘zieltjes winnen voor de verkiezingen’. En het was al zo’n bijzondere uitzending…

De naam van Mark Rutte valt nog weleens in de tv-show van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. „Hij moet opsodemieteren, die man”, zei Derksen onlangs nog. In een ‘wandelgangengesprek’ (na afloop van Vandaag Inside) sloot vaste gast advocaat Job Knoester laatst niet uit „dat onze premier een psychopaat is”. Knoester doelde daarmee op topmensen uit de politiek en het bedrijfsleven die zich daardoor op hoge posities kunnen redden. Ook wordt aan de talkshowtafel vaak gesteld dat Rutte ‘er maar eens moet komen zitten om allerlei vragen te beantwoorden’. Maar ja, dat zou de minister-president niet durven.

Rutte geeft zelf aan naar Vandaag Inside te willen

Het kan verkeren. Wilfred Genee leidde het nieuws nogal spannend in, maar kwam toen met een filmpje dat Mark Rutte hem had gestuurd of had laten sturen. De premier daarin: „Ha Wilfred. Ik hoor nu al een paar keer voorbij komen dat ik niet bij jullie zou willen zitten. Dat is echt onzin, dat lijkt me juist heel erg leuk. Ik ben wel druk de komende weken, zou het kunnen op maandag de 13e? Als je dan nog toevallig nog een stoeltje vrij hebt, kom ik heel graag langs. Hartelijke groet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alles mooi en aardig, maar er is een probleem als het om de komst van Mark Rutte naar Vandaag Inside gaat. Wilfred Genee: „Nou hebben we gekeken… Er zit al iemand. Dat gaat niet lukken.” René van der Gijp gaat er direct met gespeeld serieus gezicht op in: „Nee, wij gaan geen mensen afzeggen. Toch?” Genee: „Roxane (Knetemann, red.) zit er. Nee, die kunnen we niet afzeggen.” Van der Gijp: „Dan heeft ie pech.” Genee weer: „Zonde, dat was anders leuk toch?”

👇 Bijzondere Vandaag Inside Niet alleen de wens van Mark Rutte was gisteravond opvallend in Vandaag Inside. Johan Derksen ontbrak namelijk wegens ziekte en dat komt zelden, of zeg maar nooit, voor. René van der Gijp kon het zich in elk geval niet herinneren, op de weken na dat Derksen van de trap was gevallen en daardoor in het ziekenhuis was beland.

Premier komt op 13 maart

Alle gekheid op een stokje natuurlijk: premier Mark Rutte schuift op maandag 13 maart, twee dagen voor de Provinciale Staten-verkiezingen, aan bij Vandaag Inside. „Mooi man”, vindt René van der Gijp alsnog. Job Knoester, die hoopt dat hij ook wordt uitgenodigd en ‘dat hij nog wel wat vragen voor hem heeft’: „Ik denk dat Rutte het geweldig gaat doen. Hij laat alles van zich af glijden, hij is snel, dat wordt mooie tv.”

Een garantie voor een kijkcijfersucces is Rutte in een talkshow niet, ondervond Eva Jinek op RTL 4 op 22 februari nog. Zij had in Jinek toen een lang interview met de premier, maar die avond scoorden zowel Vandaag Inside als Op1 hogere kijkcijfers.

Veel reacties op komst Rutte naar Vandaag Inside

Toen de wens van Rutte eenmaal bekend was, regende het reacties op sociale media. De ene helft van de mensen die iets laten weten, vindt het een schitterende actie van de minister-president, de andere helft vindt het niks en spreekt van ‘zieltjes winnen’ en ‘wel heel toevallig allemaal’. Velen hopen dat Caroline van der Plas of Geert Wilders op 13 maart de ‘bargast’ is. De bargast van Vandaag Inside zit niet aan de stamtafel en moet, als hij of zij debuteert, ‘koekoek’ roepen in een camera die in die bewuste bar is gemonteerd. Helemaal mooi zouden sommige mensen het vinden als juist Rutte op de bewuste avond aan de genoemde bar moet plaatsnemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De @VVD staat al met 3-0 voor en de wedstrijd moet nog gespeeld worden op 15 maart. Twee dagen daarvoor, op 13 maart, zit @MarkRutte bij Vandaag Inside van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Rutte bood zichzelf aan maar kon alleen op maandag 13 maart. Sneaky Mark! pic.twitter.com/SYszpjtC4Z — Frans Nijhof (@frans_nijhof) March 3, 2023

Wil je Vandaag Inside terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.