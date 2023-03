Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twijfels aan talkshowtafels over VI-optreden Mark Rutte, Diederik Ebbinge fileert premier

Het programma Kiespijn is weer op de buis, waarin linkse en rechtse mediagezichten met elkaar een politiek spelletje spelen, letterlijk dan. Allerlei politieke thema’s en vraagstukken komen voorbij. Maar presentator Diederik Ebbinge kan het niet laten om zijn zegje over premier Mark Rutte te doen. Overigens stuit het aankomende VI-optreden van de premier ook bij behoorlijk wat mensen tegen de borst.

Ebbinge begint zijn pleidooi met de leeftijden van zijn zonen, die 14 en 15 jaar zijn. „Die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam.” Hij legt uit dat zijn kinderen politiek geïnteresseerd zijn. „Die hebben nu geleerd, in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn, dat niets wat je doet consequenties heeft.” De Kiespijn-presentator gaat nog even door. „Je kunt alle fouten maken en het heeft geen consequenties, je blijft rustig zitten. En keer op keer bewijst hij dat.” Hij noemt onder meer de toeslagenaffaire. „Dat is toch geen voorbeeld?”

Diederik Ebbinge fileert Mark Rutte in Kiespijn

Kiespijn-gast Martijn Koning verdedigt dat er geen andere of sterkere kandidaat is voor deze rol. „Dat komt ook omdat niemand sterk genoeg is blijkbaar, om dat zo aan te pakken dat hij weggaat. ”

Ebbinge benadrukt dat er een groep Nederlanders van dertig zetels is, aldus de VVD, die het zo goed hebben in hun leven. „En niet zo geïnteresseerd zijn in hoe het met anderen gaat. En die 1,8 miljoen mensen die stemmen daar gewoon elke keer op.” Daarna neemt hij de VVD-stemmers op de hak, die hij spottend imiteert. „Het gaat toch prima? Ik ga weer skiën, ik ga weer dit doen, kan mij het schelen.”



Twijfels over VI-optreden premier

Overigens verschijnt Rutte volgende week maandag aan tafel bij Vandaag Inside. En daar hebben sommigen hun twijfels over. Zo vertelde Jort Kelder, vriend van Rutte, vrijdagavond bij HLF8 dat hij die keuze riskant vindt. „Dit kan uit alle hoeken komen die hij echt niet voorziet. Ik denk dat hij daar best wel een beetje beducht voor is.” Volgens Kelder zit Rutte bij VI om nieuwe stemmen te winnen. Al kan de premier zich volgens hem niet voorbereiden op de vragen van het VI-trio. „De mannen weten het zelf ook niet. Ze krabben aan hun ‘zak’ en er komt een vraag, ze hebben geen idee.”

Merel Ek kritisch op aanwezigheid Rutte Vandaag Inside

VI-tafelgasten Özcan Akyol en Hélène Hendriks spraken afgelopen vrijdag uit dat ze het een vreemde keuze vinden om de premier uit te nodigen. Hendriks en Akyol denken dat Rutte de VI-heren inpalmt. Wilfred Genee vertelde aan tafel dat hij ook twijfelt over deze keuze. Volgens hem gaan René van der Gijp en Johan Derksen zich niet kritisch opstellen naar de premier en of hij zelf opgewassen is tegen de slimme interviewtrucjes van Rutte, dat vraagt hij zich af.

Politiek verslaggever en VI-gezicht Merel Ek sprak zich gisteravond bij Humberto op Zondag eveneens uit over de aanwezigheid van Rutte in de VI-studio vanavond. En Ek was niet bepaald enthousiast over deze keuze. Want volgens haar komen er geen andere politici aan bod. „En twéé dagen voor de verkiezingen, terwijl je anders nooit komt?” Rutte claimde veelal het debat met rechtse partijen niet aan te gaan vanwege tijdgebrek, dat hij volgende week wel tijd heeft voor zijn televisieoptreden bij Vandaag Inside, stuit daarom tegen de borst.

Ek legt uit dat bijvoorbeeld BBB’er Caroline van der Plas daar gek van opkeek. „Caroline vraagt de hele tijd om een gaatje in Rutte’s agenda voor een debat. Dan zegt hij: ‘Dat heb ik niet’, en dan popt er zo’n filmpje op dat hij graag een stoeltje wil in Vandaag Inside.”



