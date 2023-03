Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach reageert met ‘rickroll’ op Thierry Baudet die zijn naam verkeerd uitspreekt

Het komt niet meer goed tussen Arjen Lubach en Thierry Baudet. Het item van Arjen Lubach uit De Avondshow over geldstromen rond Forum voor Democratie (FVD) is de afgelopen dagen al honderdduizenden keren bekeken. Maar die krijgt mogelijk een staartje. Volgens Thierry Baudet wordt er in het item namelijk ‘ernstige desinformatie’ verspreid. Hij diende daarom een klacht in.

Op sociale media zet de ruzie tussen Arjen Lubach en Thierry Baudet zich voort. Zo gaat een filmpje rond waarin voorman Thierry Baudet het item uit De Avondshow met Arjen Lubach belachelijk maakt. De politicus heeft het in het filmpje over ‘de stupide Arjen Lubach met z’n stomme programma’. In het bewuste filmpje noemt Baudet de programmamaker Arjan, in plaats van Arjen.

De programmamaker reageert daar dan weer gevat op. ‘Arjan’ Lubach verwijst in een tweet naar ‘zijn’ website voor een reactie. „Mijn reactie op onderstaand filmpje kun je lezen op arjanlubach.nl“, schrijft Lubach. Wie vervolgens de website opent, krijgt in de linkerbovenhoek in koeienletters de tekst „HET IS ARJEN!!!” te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn reactie op onderstaand filmpje kun je lezen op https://t.co/Zim8Vr1NUz https://t.co/cDP6Na9b1R — Arjen Lubach (@arjenlubach) March 4, 2023

Thierry Baudet boos op Arjen Lubach, dit is er aan de hand

In de uitzending van afgelopen woensdag legde presentator Arjen Lubach uit dat nieuwe raadsleden van FVD betaalde cursussen moeten volgen. Ook zei hij dat een aantal FVD-bestuursleden, onder wie voorman Thierry Baudet, Forum voor Democratie BV zou hebben opgericht en daar zelf geld aan zou verdienen. Verder legde Lubach uit hoe Baudet verdient aan het uitgeven van zijn boeken. De partijleider werd recent een week geschorst door de Tweede Kamer omdat hij blijft weigeren zijn nevenfuncties door te geven, zoals de regels voorschrijven.

Het item is op YouTube in een paar dagen tijd al meer dan 400.000 keer bekeken. Het is daarmee in korte tijd een van de best bekeken filmpjes uit dit seizoen van het programma geworden.

FVD maakte donderdag bekend een klacht te hebben ingediend tegen het VPRO-programma wegens het verspreiden van ‘ernstige desinformatie’. De partij liet weten dat de info uit het item niet klopt. FVD diende de klacht in bij de Ombudsman van de NPO, Margo Smit.

„Juist in verkiezingstijd moeten NPO-programma’s zich gehouden weten aan de journalistieke code”, zegt de partij in een verklaring. „Wij zien de reactie van de NPO Ombudsman dan ook met vertrouwen tegemoet.” De Ombudsman zegt inderdaad enkele klachten te hebben ontvangen over het item. De klagers vinden het ook kwalijk dat de programmamakers geen wederhoor hebben gepleegd.

Redactie van De Avondshow ‘laat zich niet beïnvloeden’ door politiek

De redactie van De Avondshow met Arjen Lubach liet vrijdagavond al weten dat die „zich op geen enkele wijze” laat beïnvloeden door externe partijen. „Laat staan door de politiek. Met vier uitzendingen per week, waarin we regelmatig misstanden aankaarten en vingers op zere plekken leggen maken we vanzelfsprekend veel los, ook (en misschien wel juist) bij politici.” Eerder was Arjen Lubach in zijn programma bijvoorbeeld al kritisch op Mark Rutte en zijn verkiezingsstrategie.

„Wrevelige reacties op sociale media en in onze inbox zijn dan ook aan de orde van de dag”, aldus de redactie. Die liet weten de inhoudelijke klachten serieus te nemen, maar voelt zich op dit moment niet genoodzaakt om dieper in te gaan op de aantijgingen van FVD.