Sneller in slaap vallen? Voeg dan deze 3 dingen aan je avondroutine toe

Over het hebben van een goede ochtendroutine om de dag productief te starten, wordt vaak gesproken. Maar wist je dat een avondroutine in je dag implementeren net zo belangrijk is voor je slaap en je energielevels overdag?

Met de juiste avondroutine ben je een stuk dichterbij een goede nachtrust. Neurofysioloog Leo van Woerden sprak er al over in dit interview over het geheim van een goede nachtrust: ritme creëren is ontzettend belangrijk als je elke dag goed en diep wilt slapen.

Een goede avondroutine helpt je daarbij, omdat dat voor jouw lichaam het teken is om het slaaphormoon melatonine aan te maken. Daardoor val jij sneller in slaap.

Zo creëer je een avondroutine

Waarschijnlijk heb je op dit moment al iets van een avondroutine, ook als je daar niet zo mee bezig bent. De lampen in de woonkamer uitdoen, naar de badkamer lopen, je tanden poetsen, nog even naar het toilet en vervolgens in bed kruipen is bijvoorbeeld al een routine.

Volgens diëtist Lauren Manaker kan je jouw lichaam nog een extra zetje geven bij het aanmaken ven het slaaphormoon melatonine. Volgens haar geven bepaalde supplementen en voedingsmiddelen je nét die extra mineralen om beter en sneller in slaap te vallen.

Sneller in slaap vallen: voeg deze 3 dingen toe aan je avondroutine

Magnesium . Het is wetenschappelijk bewezen dat het mineraal magnesium helpt om te ontspannen en dat het helpt bij een betere nachtrust. Volgens dit onderzoek krijgt twee derde van de westerse bevolking niet genoeg magnesium binnen. Check jouw waardes vooral via de huisarts om te zien of dit supplement iets voor jouw nachtrust kan doen.

. Het is wetenschappelijk bewezen dat het mineraal magnesium helpt om te ontspannen en dat het helpt bij een betere nachtrust. Volgens dit onderzoek krijgt twee derde van de westerse bevolking niet genoeg magnesium binnen. Check jouw waardes vooral via de huisarts om te zien of dit supplement iets voor jouw nachtrust kan doen. Pinda’s. Het aminozuur tryptofaan wordt gelinkt aan een betere nachtrust en een handje pinda’s geeft jouw lichaam precies de hoeveelheid tryptofaan om lekker van in slaap te vallen. En bonus: in pinda’s zit van nature het mineraal magnesium al.

Het aminozuur tryptofaan wordt gelinkt aan een betere nachtrust en een handje pinda’s geeft jouw lichaam precies de hoeveelheid tryptofaan om lekker van in slaap te vallen. En bonus: in pinda’s zit van nature het mineraal magnesium al. Rooibos thee. Een kopje rooibos thee bevat geen cafeïne en verlaagt het de aanmaak van cortisol, waardoor je je relaxter voelt. We raden overigens niet aan om liters thee te drinken voordat je gaat slapen. Het zorgt uiteraard voor een verstoring van je nachtrust als je er ‘s nachts uit moet om te plassen.

