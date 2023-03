Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers en Linda de Mol hebben te doen met Miljoenenjacht-kandidaten: ‘Wat lullig dit’

Het was gisteravond een beetje een ‘lullige’ uitzending van Miljoenenjacht. Want het zat niet alle deelnemers mee. Integendeel, een winst van 50 cent? Of bijna alle antwoorden weten en dan ineens afvallen? Linda de Mol en ook kijkers thuis hadden te doen met de kandidaten.

Het geluk lacht je niet altijd toe, bleek uit de uitzending van Miljoenenjacht. Bij de vragen-ronde, waarbij uit drie kandidaten bepaald wordt wie uiteindelijk de koffer-ronde mag spelen, had deelneemster Barbara toch wel echt pech.

Kandidaat Barbara is namelijk in eerste instantie in topvorm. Van de gestelde vragen weet Barbara op bijna allemaal het antwoord. Waardoor de deelneemster eigenlijk lange tijd op koppositie staat. Maar voordat de kandidate met haar ogen kan knipperen, is ze haar koppositie kwijt. Kandidaat Bionda, die eigenlijk het hele spelletje op plek drie staat, antwoordde geen enkele keer op de vragen. Pas bij de allerlaatste vraag kopt zij hem in. En eindigt Barbara op het allerlaatste moment toch als laatste en valt ze af. „Oh, wat is dit lullig”, aldus De Mol.

En naast Barbara zat het ook kandidaat Joao niet mee. De Mol kondigde namelijk aan dat Joao een kans kreeg om 50.000 euro te winnen met de zogenoemde Gouden Bel. De presentatrice benadrukte nog even duidelijk dat vorig seizoen zeven keer de hoofdprijs gewonnen werd. Maar, voegde De Mol daaraan toe, „er kan ook maar een cent in zitten”.

Joao moest namelijk rinkelen met de bel bij een koffer die kandidaat Erik, die er overigens met 350.000 euro vandoor ging, aanwees. Toen Erik voor koffertje 25 koos, klonk het geluid van de bel op de achtergrond. Joao won de inhoud van de kist en dat bleek geen 50.000 euro, maar… „50 cent” te zijn.

Kijkers vonden het wel erg pijnlijk dat speler Joao ook daadwerkelijk een cheque van 50 cent uitgereikt kreeg. Uit de reacties blijkt dan ook dat een cheque met een bedrag van een paar centen erop toch wel extra lullig overkomt.



Krijg je die 0,50 cent gestort of krijg je het contant bij de uitgang.#miljoenenjacht — RJ (@newtimesrj) March 5, 2023



#miljoenenjacht 50 cent…. sneu voor de beller — Wybren 🌈 (@DerWybren) March 5, 2023



