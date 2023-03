Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sandra van Nieuwland maakt (weer) indruk in Better Than Ever: ‘Je hebt meer hits dan Waylon’

Kennen we Sandra van Nieuwland nog? De zangeres was de grote ster van The Voice of Holland 2012, de grote ster die niet won maar de meeste hits van alle Voice-talenten ooit bij elkaar zong. Gisteravond maakte zij op tv opnieuw indruk in Better Than Ever. En ze won weer niet…

In het programma van Martijn Krabbé en Waylon zien we ‘bekende gezichten van weleer’ (en vooral stemmen) terug uit talentenprogramma’s als Idols, Starmaker, X-Factor en The Voice of Holland. De meesten van hen hebben een bijzonder, soms schrijnend verhaal te vertellen. Zoals vorige week nog Idols-winnares Raffaëla Paton die eerlijk vertelde hoe zij verviel tot een leven met speedgebruik om af te vallen.

Alles goud (en platina) voor Sandra van Nieuwland

Gisteravond was daar Sandra van Nieuwland weer eens. Tijdens het derde seizoen van The Voice of Holland veranderde alles wat zij deed in goud en nog meer: de zangeres is de enige Nederlandse talentenshow-deelnemer die al tijdens de tv-uitzendingen een platina plaat kreeg uitgereikt. Op een gegeven moment stond zij op nummer 1 en 2 in de Single Top 100 en met drie hits in de Top 10 van de Top 40. Tijdens een van de liveshows beloonden alle coaches haar met een 10. Toch strandde Sandra van Nieuwland in de halve finale. Coach Trijntje Oosterhuis mocht één kandidaat meenemen naar de finale. Het publiek koos voor Leona Philippo (nu als actrice te zien in de serie Hockeyvaders), de uiteindelijke winnares.

„Ik had echt geen idee wat er ging gebeuren toen ik eraan begon”, zegt Sandra van Nieuwland tegen Martijn Krabbé. Zij was toen een dertiger die in scheiding lag en is moeder van drie kinderen. Nou, Krabbé wist dat wel: „Je hebt meer hits dan Waylon.” Van Nieuwland: „Laten we eerlijk zijn, ik had het graag wat beter verdeeld. Elk jaar een hitje zou wel fijn zijn geweest in plaats van alles in één keer.”

🎤 Gesprek net voor corona Metro plaatste op 27 februari 2020 voor de laatste keer een interview met Sandra van Nieuwland (‘Terug van nooit weggeweest‘). Zij kondigde daarin een nieuwe single en een clubtour aan. Het bleek de datum waarop de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Twee weken later zag de wereld er heel anders uit dan een clubtour van Sandra van Nieuwland.

The Voice of Holland werd aangepast

Na de beroemde halve finale waarin Sandra van Nieuwland ‘verloor’, werden de regels van The Voice of Holland veranderd. De zangeres verrast: „Oh daarna is het aangepast? Toch nog wat bereikt.”

Van Nieuwland beschrijft haar avontuur van toen, vooral door de scheiding, als een rare tijd. „Muziek maakte ik wel, maar ik had er verder nooit iets mee gedaan. Toen dacht ik: ik ga het gewoon doen. Iets wat ik daarvoor misschien niet zo snel zou hebben gedaan. Eigenlijk was ik gewoon verdrietig en het was zwaar. Ik was alleen, met de kindjes en er was van alles aan de hand. Dan doe je mee aan zo’n programma en dan wordt het zó groot, zó tegenstrijdig.” Waylon om het succes van toen nog maar eens te illustreren: „Misschien wel van alle kandidaten die ooit hebben meegedaan, heb jij het meest bizarre meegemaakt. Jij ging gewoon een paar miljoen platen verkopen.”

Vragen aan Sandra van Nieuwland

Wat restte? Sandra van Nieuwland: „Ik hoor nu steeds de vraag ‘zing je nog?’, ‘Ik hoor je nooit’ en ‘wat zing je dan?’ Het is soms lastig uit te leggen, maar ik ben wel gewoon al tien jaar met muziek bezig. Ik ben alleen niet altijd op tv. Ik heb altijd kunnen touren, clubshows kunnen doen, zelf schrijven en in eigen beheer werk uitbrengen.” Ze won nog een Edison en heeft inmiddels vijf albums op haar naam staan.

Gisteravond was zij duidelijk wel weer even op de buis. Sandra van Nieuwland zong Tiny Dancer van Elton John en het was weer wonderschoon. Hier kun je het nummer horen.

En de winnaar is…

Hoe mooi ook, Sandra van Nieuwland won weer niet. Van elke aflevering van Better Than Ever kiezen de deelnemers één van hen die naar Het Paard in Den Haag mag. Na een optreden daar ligt voor de winnaar 25.000 euro klaar om te investeren in muziek. Tot ieders verrassing, niet in de laatste plaats voor de winnares zelf, mag de Noord-Hollandse Kim de Boer naar die finale. De muzikante, piano- en zanglerares behoorde met Ben Saunders, Pearl Jozefzoon en Leonie Meijer tot de laatste vier van de allereerste Voice of Holland. De Boer mocht toen nog met Adele optreden. Gisteravond zong zij Sorry van Kensington en dat was inderdaad meer dan uitstekend.

Better Than Ever kun je terugkijken op Videoland. Ook kun je de eerstvolgende uitzending, volgende week donderdag op RTL 4, daar al zien.