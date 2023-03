Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbaasde reacties na onderzoek over smartphoneverslaving en seks: ‘Telefoon heb je voor alles nodig‘

Liever seks opgegeven dan je smartphone? Ja, maar liefst één op de drie Nederlanders verkiest hun mobiele telefoon boven het hebben van seks. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction voor de wekelijkse podcast van Alexander Klöpping. Maar op de onderzoeksresultaten komen verbaasde reacties.

„Maar hoe werkt die week lang seks dan? Je levert je telefoon in bij Alexander Klöpping en dan?”, vraagt iemand zich af op Twitter.

Liever een smartphone dan seks

Het is geen verrassing dat we als Nederlanders massaal verslaafd zijn aan onze mobiele telefoons. Maar tech- en mediakenner Klöpping wilde weten hoe ver die verslaving tegenwoordig gaat. Voor het onderzoek bevroeg het onderzoeksinstituut Motivaction in opdracht van Klöpping daarom ruim 1030 Nederlanders tussen de 18 en de 70 jaar. Zij kregen een serie aan scherpe dilemma’s voorgeschoteld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb onderzoek laten doen door Motivaction hoe verslaafd Nederlanders zijn aan hun smartphone. In deze thread de opvallende cijfers: 🧵 • 58% van de Nederlanders zou liever een week geen seks hebben dan een week geen smartphone gebruiken. — alexanderklopping.substack.com (@AlexanderNL) March 23, 2023

Eén van die dilemma’s was of zij liever hun smartphone zouden opgegeven óf seks. 33 procent van de ondervraagden koos daarbij voor het opgegeven van seks. Onder jongeren tussen de 18 en de 24 jaar ligt dat aantal zelfs nog hoger: daarbij gaat het om 49 procent die hun telefoon belangrijker vindt dan seks. De resultaten verschillen wel per gender. Zo zouden vrouwen (vier op de tien) liever afstand van seks doen dan mannen (twee op de tien).

Een ander dilemma dat de ondervraagden voorgeschoteld kregen, was of zij liever hun pink zouden verliezen of hun telefoon. Wat blijkt? Maar liefst één derde van de jongeren kiest er in dat scenario tóch voor om door het leven te gaan met een vinger minder. Hetzelfde geldt voor vakanties: drie op de tien Nederlanders geeft liever vakanties op dan de smartphone.

Verbaasde reacties op onderzoeksresultaten

Op het onderzoeksresultaten komen gemixte reacties. De één vindt de resultaten schokkend, maar de ander vindt het geen verrassing. „Minst verrassende take ooit”, schrijft één iemand op Twitter. „Als een mega groot deel van je (sociale) leven via de smartphone gaat (waaronder belangrijk contact met de overheid…), heb je geen keus.”

Een ander voegt toe dat een smartphone niet alleen voor de leuk is, maar dat het tegenwoordig ook „je krant, je tv, je gps onderweg, alarm-alert, je spelletje in de pauze, je Spotify, de radio, je contact met je vrienden, je evenementenvinder, je encyclopedie, je podcast, je bron van info, je kompas, je agenda, je database, je post, je camera, je reservering” is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minst verrassende takes ooit. Als een mega groot deel van je (sociale) leven via de smartphone gaat (waaronder belangrijk contact met de overheid..) heb je geen keus. Kunt beter een pink verliezen dan de binding met je vrienden tot in den eeuwigheid. https://t.co/7fL5nO0Kig — @[email protected] (@forza1896) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar wat als de smartphone een grote rol speelt in het seksleven?🤔

Verder best een pittig verhaal dit. We zijn verslaafd tot op het bot, dat is duidelijk. https://t.co/Gq8SEvNEwZ — Jenneke (@Jennekepenneke) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schokkend: mensen vinden contact kunnen blijven houden met hun vrienden en geliefden belangrijker dan seks! https://t.co/4wNbZUW8XS — Marte Hoogenboom (@MarteHoogenboom) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De smartphone is je krant, je tv, je gps onderweg, alarm-alert, je spelletje in de pauze, je spotify de radio, je contact met je vrienden, je evenementenvinder, je encyclopedie, je podcast, je bron van info, je compas, je agenda, je database, je post, je camera, je reservering.. — Marijke Verplancke (@MarijkeAuckland) March 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nogal wiedes, een telefoon heb je (jammer genoeg) voor werk nodig. Het helpt ook niet dat leeftijdsgroep 16-24 in het algemeen minder seks heeft, wat er ook op inwerkt. — PatMyHeadPoppy (@PatMyHeadPoppy) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kun je nagaan wat als we over een tijdje allemaal een persoonlijke artificiële intelligentie assistent hebben. #ai — Peter Hollants (@onsPeet) March 24, 2023

Sommigen vinden dat de onderzoeksresultaten echter niet veel zeggen: „Er zijn mensen die liever geen seks hebben, wat de keuze ook is.” Een ander voegt toe: „Ik snap de vergelijkingen met seks, een pink en alcohol echt niet. Zeker niet als het maar om een mager weekje gaat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn mensen die liever geen seks hebben, wat de keuze ook is. Misschien meer vrouwen, maar er zijn ook a-seksuele (demi-seksuele) mannen. — Joke van der Ham (@JokevanderHam) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap de vergelijkingen met seks, een pink en alcohol echt niet. Zeker niet als het maar om een mager weekje gaat. Alles wat daarna kwam is wel degelijk interessant. — Heleen Kruijthoff (@heleenisleuk) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opvallend omdat zoveel van deze (te) grote variabelen op zichzelf nietszeggend zijn. Zou interessanter zijn om vervolgvragen te stellen waarom mensen smartphones boven seks verkiezen. — ✨ Раrсifаl 🌙 (@aelythea) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opvallender vind ik de insinuatie dat het raar of ongewoon is dat je zegt prima een week zonder seks te kunnen als je zou moeten kiezen tussen seks en bereikbaarheid/het gemak/entertainment die een smartphone met zich mee brengt… https://t.co/ud85wFlpSQ — Ellinda 🐀 (@EllindaPlays) March 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.