Idols-winnares Raffaëla vertelt over teloorgang na talentenjacht: ‘Ik gebruikte speed om af te vallen’

Kun je het je nog herinneren? Talentenjacht Idols? Naast Jim, Jamai en Hind deed ook zangeres Raffaëla Paton (39) mee aan de talentenjacht. Ze vertelt nu eerlijk over de teloorgang die ze daarna ervoer. En hoe ze kampte met een verslaving en een eetstoornis.

Idols was zo’n programma waar het hele gezin voor voor de buis kroop. In 2006 deed ook Raffaëla Paton mee aan het derde seizoen van de succesvolle televisieshow en die won zij. Daarna nam haar faam een vogelvlucht, maar het popsterrenbestaan gaat niet alleen maar over rozen. Wat ook blijkt als Raffaëla haar verhaal doet in de zangshow Better than Ever.

Raffaëla Paton over tijd na Idols

Want Raffaëla blijkt behoorlijk te zijn afgegleden door haar roem en rijkdom. „Ik kwam uit een religieuze achtergrond.” De zangeres groeide namelijk op als Jehova-getuige en kwam er tijdens de talentenjacht ook achter dat ze zwanger was. „Je bent ineens heel erg bekend. Dan kom je echt in een soort van rollercoaster.” Na haar deelname volgde een periode van allerlei televisieshows en optredens. „Ik reed van de ene naar de andere kant van Nederland. Het is gewoon topsport, achteraf gezien.”

En dat had impact op haar leven. Raffaëla was destijds begin twintig en ontwikkelde onzekerheden over haar lichaam. „Ik denk dat het was nadat ik ooit online op een forum had gelezen: ‘Ze wordt wat molliger.’ Toen ontstond bij mij een ziek probleem. Ik ging de hele tijd in de spiegel kijken, naar mijn lichaam.”

Eetstoornis en verslaving

Een vriendin opperde om speed te gebruiken om snel af te vallen. „Dat gebruikte ik en binnen een week was ik acht kilo afgevallen. Dat ging van kwaad tot erger”, aldus de zangeres. Daarnaast ontwikkelde Raffaëla een eetprobleem. „Op een gegeven moment snoof ik acht gram cocaïne per dag.” Het was een tijd van veel geld verdienen, hard werken en worstelingen temperen met drugs. „Als ik had gesnoven had ik het idee dat ik het optreden weer aankon.”

Daarna volgde een periode waarin Raffaëla allerlei televisieklussen doet om haar verslaving te bekostigen. „Het was bij mij ook nog zo dat ik tv-dingetjes deed. Ik heb The Voice gedaan, Beste Zangers gedaan, voorrondes voor het Songfestival gedaan. Ik kon het heel goed maskeren. Dat werd steeds erger, erger en erger tot ik heel mager was.”

Afkicken

Uiteindelijk trok haar lichaam dat leven niet meer. „Ik woog 48 kilo. Ik liep het podium af en ik kreeg gewoon een aanval. Het gordijn was dichtgetrokken en ik lag daar achter gewoon half dood te gaan. Dat was mijn rock bottom. Toen ging ik voor maanden naar Thailand, dat was mijn rehab.”

De zangeres is inmiddels tien jaar clean. Iets waar ze erg trots op is. „Ik ben nu op mijn gelukkigst met mijn man en dochter, die inmiddels lekker aan het puberen is.”

Je kijkt Better than Ever terug via Videoland