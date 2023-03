Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen mishandeld in klooster vertellen verhaal: ‘Erger dan de gevangenis’

‘Een soort gevangenis’, zo noemden de slachtoffers van klooster de Goede Herder het eerder al. Ze eisen een schadevergoeding voor wat hen in hun jeugd is aangedaan. Uitgebuit, mishandeld en aan het werk gezet: één van de vrouwen vergeleek de situatie zelfs met de hel. Twee van hen schoven gisteren aan bij talkshow Khalid & Sophie, om het te hebben over het proces voor een schadevergoeding dat nu loopt.

Lies Vissers en Joke de Smit werden in hun jeugd mishandeld in de kloosters van de Zusters van de Goede Herder. Hun advocaat Liesbeth Zegveld staat hen bij en schoof ook aan in de talkshow. Maar het gaat niet alleen om Vissers en De Smit, in totaal doen er negentien vrouwen mee aan de civiele procedure. Ze willen vooral het klooster tot verantwoording roepen, omdat die, volgens de advocaat, nog steeds zegt „sorry dat jullie het zo hebben ervaren”.

Slachtoffers bij Khalid & Sophie

Als Zegveld de vraag krijgt ‘wat het klooster heeft misdaan’, noemt ze een schending van een fundamenteel mensenrecht: „Er was sprake van dwangarbeid, wat in die tijd (het gaat om een periode tussen 1870 en 1978, red.) ook al verboden was. De Goede Herder heeft een soort industrie gerund, maar niet alleen in Nederland.” Ze vertelt namelijk dat er in Nederland vijf locaties waren, waartussen meisjes werden ‘rondgeschoven’. Frankrijk, Duitsland en deze kloosters zitten volgens Zegveld zelfs ‘direct onder het Vaticaan’.

Lies Vissers, één van de vrouwen die schadevergoeding eist, zat in het klooster in Almelo. Volgens Khalid Kasem, presentator van Khalid & Sophie, noemde men dat ‘het Siberië van de Goede Herder’. Vissers knikt instemmend: „Dat noemen ze zo ja. Als je kind bent, heb je niet in de gaten waar je terechtkomt. Je doet maar wat, je luistert. Maar achteraf gezien was het gewoon een industriële fabriek. Je werd er niet geholpen of bijgestaan. Niemand keek naar je of vroeg hoe het met je ging.” Volgens Vissers waren er slechts twee dingen die de meisjes mochten doen. „Je mocht luisteren en je mocht keihard werken.”



Mishandeling in klooster van de Zusters van de Goede Herder

Hoe erg het leven in de kloosters gericht was op alleen maar werken, blijkt wel uit het verhaal van Vissers. Ze noemt op wat je allemaal níet mocht doen: „Je mocht niet praten met elkaar, je mocht geen vriendschappen aangaan, je mocht de achternamen niet weten, de inkomende én uitgaande post werd gecensureerd. Lopen en fysieke vrijheid, daar was geen sprake van. Als ik via een andere weg naar de groepskamer wilde lopen, mocht dat niet. Alles was gedirigeerd.”

Khalid Kasem: „Je kwam ook niet buiten de poorten van het klooster?” Beide vrouwen schudden hun hoofd. Vissers zegt ook nog dat zelfs de ramen geblindeerd waren en je eigenlijk alleen ‘s zomers buiten kwam. „Het was erger dan de gevangenis. Radio werd gecensureerd, sommige muziek mocht je niet horen. Je mocht niet met elkaar praten, alleen in de groepskamer waar twee zusters waren.” En zelfs dan mocht je niet vrijuit praten, want de zusters hielden constant in de gaten wat je zei.

„Het enige wat je daar mocht en wat je daar móést, was de hele dag, van ‘s ochtends 9.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur, werken. Je kreeg een korte tussenpauze om te eten en op zaterdag werkten we een halve dag, in de naaikamer, de andere helft sopten en schrobden we het hele gebouw. Zondag moest je op een houten stoel zitten, want er waren geen stoelen of banken. Drie jaar lang, op een houten stoel.” Vissers zegt dat haar pubertijd van haar is afgenomen in de drie jaar dat ze in het klooster zat. „Je kan je niet ontwikkelen. Dat is afgenomen, ze dehumaniseren je. Je bent dom en klein gehouden, drie jaar lang.” Naar eigen zeggen kwam ze dan ook ‘als een zombie’ uit het klooster, toen het eenmaal zover was.

Je kunt de aflevering van Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.