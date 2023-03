Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronald Molendijk opent aanval richting Mona Keijzer: ‘Je maakt het persoonlijk’

De HLF8-tafel blikte gisteravond terug op de monsterwinst van BBB bij de provinciale verkiezingen. Maar tafelgast Ronald Molendijk opende de aanval richting oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Zij begreep alleen niet zo goed waarom Molendijk zich persoonlijk op haar richtte.

BBB is tijdens de provinciale verkiezingen de grootste partij geworden. Aan de HLF8-tafel wordt het succes van de boerenpartij besproken. En presentator Sam Hagens vraagt aan zijn tafelgasten wat de magie van Caroline van der Plas is.

Mona Keijzer over succes van BBB

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) legt haar visie daarop bloot. Keijzer werd in 2021 ontslagen uit haar politieke functie, omdat ze destijds het coronabeleid hekelde. Waarom BBB het wat haar betreft zo goed deed bij de afgelopen verkiezingen? „Nuchter, normale taal, het niet ingewikkelder maken dan dat het is”, somt ze op. Ze haalt twee moeilijke thema’s zoals migratie en stikstof aan, waar Den Haag veelal niet uitkomt. BBB bijt zich in dat soort thema’s, volgens Keijzer, vast en vraagt door. „Het kan heel vaak anders, maar het is een kwestie van willen,”

Aan de overkant van de tafel zit Shownieuws-deskundige Ronald Molendijk, die Keijzer corrigeert. „Maar dat is toch helemaal niet het geheim? Het geheim is gewoon dat deze vrouw niet liegt, niet bedriegt en een geheugen heeft.” Maar daarna richt hij zich persoonlijk naar Keijzer. „Ik snap dat je nog van het CDA bent, maar als je zo verraden bent door je eigen partij, is het misschien ook een keer tijd om wakker te worden. En te denken: ‘Wat moet ik nog bij die club?’. Het is de club van Hugo de Jonge.”

Ronald Molendijk haalt uit naar Keijzer

Keijzer wil reageren op de woorden van Molendijk. „Je maakt het nu buitengewoon persoonlijk.” Maar volgens Molendijk ís het ook persoonlijk. „En als je me niet laat uitpraten wordt het sowieso niks. En dat is ook het probleem van politiek, het is de hele tijd geschreeuw tegen elkaar. En niet luisteren wat er wordt gezegd. Ik heb niks met politiek, maar als deze vrouw praat, ben ik de afgelopen periode steeds rechterop gaan zitten”, verwijzend naar BBB-voorvrouw Caroline van der Plas verwijst. Over premier Mark Rutte of Hugo de Jonge heeft Molendijk weinig goeds te zeggen.

Keijzer probeert op Molendijk in te haken, maar dat lukt haar niet. Totdat presentator Sam Hagens vraag: „Mag Mona nu ook iets zeggen, Ronald?” Keijzer benadrukt daarna dat zij het eens is met de woorden van Molendijk en dat het CDA steken heeft laten vallen.

Later in het programma haalt Molendijk overigens opnieuw uit richting Keijzer. De oud-staatssecretaris sprak zich kritisch uit over de cocaïne-actie van Goldband. Waarna Molendijk zich wederom richting de politica uitsprak. Volgens Molendijk wil de politiek dat festivals hun geluid terugdingen en „moeten we straks fluisteren.” Maar Keijzer verbaast zich dat Molendijk zich steeds op haar richt. „Ik weet niet wat jij denkt wat ik allemaal vind. Maar ik vind dat niet hoor.”

