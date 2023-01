Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over ‘snuivende’ Goldband-zanger: ‘Lekker voorbeeld voor de jeugd’

Goldband-zanger Milo Driessen (29) gaat momenteel viral op Twitter. In een video is te zien hoe Driessen een wit poeder opsnuift, terwijl hij op het podium staat. Veel twitteraars zijn niet te spreken over deze actie, vooral vanwege het slechte voorbeeld.

‘Waarom is coke zo duur’, vraagt de populaire Haagse popgroep Goldband zich af in hun nummer Witte Was (2019). Nu is dat onderwerp voer voor discussie op Twitter. Maar dan gaat het niet over de prijs van coke, maar over de vraag waarom Milo Driessen al knielend op het podium wit poeder op zijn hand strooit, dit opsnuift en vervolgens achteloos doorgaat met zingen.



Jammer dit. Fantastische Haagse band, terecht succes wat ze meer dan gegund is en dan openlijk op het podium snuiven alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet. Maar met dit soort ‘voorbeelden’ is het niet gek dat de jeugd dat denkt. Triest. #Goldband https://t.co/kyr45XI0gw — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) January 20, 2023

Ophef rondom Goldband-zanger die wit poeder snuift

„Alsof het de normaalste zaak van de wereld is”, reageert een Goldband-liefhebber. „Dat is het niet.” En dat is niet de enige reactie op social media. Veel mensen reageren gepikeerd. „Roem en coke stijgt te snel naar je hoofd”, „Lekker voorbeeld voor de jeugd” en „Wordt Goldband nu ook gecanceld?”.



Tja, ze kunnen afkicken, spijt betuigen, interview doen bij #jinek en docusoap laten maken bij #videoland over hoe het het zo snel zooooo fout kon gaan! 🤮 Wat een stel idioten, roem en coke stijgt (te) snel naar het hoofd#andrehazes #goldband pic.twitter.com/Z5bXz0BTRx — GC (@GirbeCameron) January 20, 2023



Lekker voorbeeld voor de jeugd bij #Goldband. Coke snuiven voor een meute fans? — 👊🏽Yo-Han👊🏽 (@Boldking1973) January 20, 2023



En jawel, de eerste band die wordt gecanceld in 2023 is #Goldband. Als we alle bands/artiesten die (openlijk) drugs gebruiken moeten cancelen wordt het een rustige festivalzomer — Frank Mouthaan (@Dunne076) January 20, 2023

Hoewel sommige fans de ophef ook ‘hypocriet’ noemen. „Over alcohol hoor je niemand.”



Verder niet echt iets te zeggen over snuivende Goldband zanger, erger me vooral aan de selectieve verontwaardiging. Zie zo vaak artiesten alcohol drinken op podium, hoor je niemand over. In Ahoy is jaarlijks een concert vol (zuipende) BN'ers dat de naam van een biermerk draagt. — Jimmy (@feestbrood) January 20, 2023

En, zoals altijd met ophef, vragen sommige mensen zich af waar ‘iedereen’ zich druk over maakt…



Iedereen boos over goldband nakkie terwijl het gewoon weekend is doe rustig — jos (@JosMoer) January 20, 2023

Paniekaanvalletjes door coke

Of het ‘lijntje’ dat op de zijkant van Driessens hand ligt, daadwerkelijk cocaïne is, is (nog) niet bekend. Het management van de band wilde vooralsnog niet reageren.

In een interview met het blad &C vertelde de zanger eind vorig jaar nog wel openhartig over zijn cokegebruik. Zo vertelde Driessen dat hij minder goed tegen drank en drugs kan dan Boaz en Karel, de andere twee zangers van Goldband. „Ik laat me soms toch meeslepen in hun tempo”, zei hij in december. „Dan voel ik me de volgende dag kut. Komen de paniekaanvalletjes, de angsten en denk ik: alles moet anders. Meestal hou ik dat vol tot vrijdag, en dan begint de riedel opnieuw.”

Goldband is bekend van hits als Noodgeval, Witte Was en De Langste Nacht. Het laatste optreden dat de Haagse formatie hield was op Oudejaarsavond in TivoliVredenburg in Utrecht.