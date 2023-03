Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van der Plas niet blij met stikstofminister, Ad Melkert verdedigt BBB: ‘Echt anders dan Fortuyn, Baudet of Wilders’

Nu is het écht officieel: de BoerBurgerBeweging (BBB) is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen, in élke provincie. In sommige provincies zoals Drenthe en Overijssel was Caroline van der Plas’ partij zelfs met afstand de grootste. In bijvoorbeeld Utrecht en Noord-Holland was het iets moeilijker, daar won de boerenpartij maar net van GroenLinks en de VVD. Bij Jinek en Op1 schoof Van der Plas gisteravond aan om het over de overwinning te hebben.

Al snel bleek bij Jinek dat de partijleider geen goed woord over heeft voor stikstofminister Christianne van der Wal. Zij reageerde namelijk niet al te sportief op het nieuws dat BBB er met de winst vandoor is gegaan. Van der Wal zei namelijk dat ze ervan uitgaat dat de provinciebesturen ondanks de winst van BBB toch een groot gedeelte van het stikstofbeleid gaan uitvoeren. „Zonder maatregelen kun je geen vergunningen meer geven.”

Van der Plas vindt dat „zó erg, zó koud, zó kil” van de minister. Volgens haar is het een voorbeeld „dat de trein in Den Haag maar doordendert”. Later bij Op1 kwam ze hier nog eens op terug en zei ze: „De kop wordt zo ver in het zand gestoken, ik dacht dat het niet verder kon, maar het kan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘’Een groot gedeelte van het stikstofbeleid zal overeind blijven staan’’, zei stikstofminister Van der Wal gisteravond. ‘’Ik vind dat zo koud en kil’’, reageert @lientje1967. ''De kop wordt zo ver in het zand gestoken, ik dacht dat het niet verder kon, maar het kan.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/ZXw7tejvAR — Op1 (@op1npo) March 16, 2023

Caroline van der Plas niet blij met stikstofminister

De BBB-leider vindt dat de stikstofminister en ook premier Mark Rutte een „pas op de plaats” hadden moeten maken, zich de grote winst van BBB aan hadden moeten trekken en zeggen dat „ze er iets mee moeten” . „De kiezer heeft gesproken”, aldus Van der Plas.

De BBB haalde bij de Provinciale Statenverkiezingen een grote overwinning en werd in één klap de grootste partij van het land. Ook in de Eerste Kamer gaat de BBB met waarschijnlijk zestien zetels een belangrijke rol spelen.

Bij Op1 zei Van der Plas even later dat ze na de entree van BBB in de Eerste Kamer ook aanspraak wil maken op het voorzitterschap. Daar zit nu nog VVD-senator Jan Anthonie Bruijn. De nieuwe senaat wordt eind mei gekozen door de nieuwe Statenleden en kiescolleges.

Ad Melkert over BBB: ‘Minder polariserend dan Pim Fortuyn’

Ook Ad Melkert, een oud-politicus die de jongere generatie misschien vooral herkent van de serie Het Jaar van Fortuyn, schoof aan bij Op1. Zo’n explosieve verkiezingsuitslag hebben we namelijk al eens eerder gezien, toen Pim Fortuyn met zijn partij uit het niets opkwam. Maar toch vindt Melkert dit een andere situatie. Op1-presentator Sven Kockelmann vraagt Melkert namelijk of hij ‘een déjà-vu’ heeft. „Dit lijkt wel op wat er in 2002 gebeurde”, zegt hij, verwijzend naar de opkomst van Pim Fortuyn en de verkiezingsnederlaag van de PvdA. Melkert: „Mevrouw Van der Plas had het er al over, dat dit wordt gesuggereerd, maar ik vind de BBB toch wel echt iets anders dan wat we bijvoorbeeld met Fortuyn, Wilders of Baudet hebben gezien.”

Wel stipt hij aan dat er eenzelfde ‘bundeling van onvrede is’. Bijvoorbeeld omdat het vertrouwen in de politiek flink geslonken is en omdat er zelfs in gemeenten waar geen boer te bekennen is, ook op de BBB is gestemd. Maar op het polariserende vlak is dit toch echt een andere partij, vindt Melkert. „Ze zijn minder polariserend op het punt van buitenlanders dan wat we in het verleden hebben gezien. Als ik het programma van BBB lees, zie ik dat daar constructieve voorstellen in zitten. Voorlopig zit de partij nog in een heel gekke situatie, dat mevrouw Van der Plas in haar eentje in de Tweede Kamer zit en dat er in de Eerste Kamer een grote fractie zit. Dat gaat een hele nieuwe balans opleveren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘’Ik vind BBB echt wel iets anders dan wat we bijvoorbeeld met Fortuyn, Wilders of Baudet hebben gezien’’, zegt voormalig PvdA-partijleider Ad Melkert. ''Ze zijn minder polariserend op het punt van bijvoorbeeld buitenlanders dan wat we in het verleden hebben gezien.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/KpJ6iADAtN — Op1 (@op1npo) March 16, 2023

Je kunt de aflevering van Op1 terugkijken via NPO Start. De uitzending van Jinek kijk je via RTLXL.