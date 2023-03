Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gesprek over transgender liefdespartner leidt tot spontane verloving bij Khalid & Sophie

Echte liefde overleeft elke hindernis en dat kon je gisteren maar al te goed zien in de avondshow van Khalid & Sophie. Ashley, die voor haar transitie Albert heette, en haar partner Corrie waren te gast, naar aanleiding van de nieuwe documentaire Corrie. De docu gaat over hoe je jezelf opnieuw kunt uitvinden als je liefdespartner in transitie gaat. De kant waar volgens Corrie te weinig aandacht aan werd besteed. Aan het einde vroeg Ashley Corrie ten huwelijk.

Het verliefde koppel kent elkaar al zeven jaar. Ze merkten beiden dat er iets mis was met Albert. „Hij was té stoer. Hij deed zich anders voor dan dat hij eigenlijk was”, vertelt Corrie. Na vier maanden stelde Corrie Albert de vraag: „Moet jij niet eens een jurk aan?” Na een aantal keer proberen merkte Albert dat hij een soort rust over zich heen voelde. Hij werkte als kraanmachinist, maar dat was geen goede match. „Ik heb me nooit niet thuis gevoeld tijdens deze ‘mannelijke’ baan. Mijn interesses hebben altijd gelegen bij techniek, maar ik merkte wel dat er was mis met mij was”, vertelt Ashley.

Corrie bij Khalid & Sophie: ‘Ik val op mannen, niet op een lul’

De documentaire laat het verhaal van Corrie zien en hoe zij omging met de transitie van haar man. „Ik hoef niet op de voorgrond te staan, maar ik voelde me in het begin heel erg onzichtbaar naast haar. Transgenders kunnen overal hulp zoeken, maar er is weinig hulp voor de liefdespartner”, vertelt ze. „Ik miste de simpele vraag ‘hoe gaat het met je?’” Gelukkig had Corrie een beste vriendin, Jet, die zich niet inhield met directe vragen in de documentaire. Jet vroeg zich af hoe het nu verder gaat met hun liefdesleven. „Jij valt niet op vrouwen. Je moet wel aan jezelf denken”, zegt Jet. Maar Corrie zegt dat ze niks tekort komt: „Ik val op mannen. Ik ben niet gevallen op een lul.”



Corries partner Ashley is in transitie. Waar ze een relatie kreeg met een man, heeft ze dat nu met een vrouw. Ashley wilde Corrie graag laten weten hoe enorm dankbaar ze is voor haar steun in deze periode. Een prachtig moment bij ons in de studio: een aanzoek! #KhalidenSophie pic.twitter.com/aYJ8s8qmjk — Khalid & Sophie (@khalidensophie) March 16, 2023

Ashley is erg dankbaar voor de steun die ze krijgt van haar partner en dat zij dit los heeft gemaakt bij haar. „Ik ben blij dat ze nog altijd mijn partner is”, zegt Ashley. Ze gaat vervolgens, tot grote verassing van Corrie, op haar knie en stelt de liefdevolle vraag: „Wil je met me trouwen?” De overdonderde Corrie zegt vol geluk „meen je dat? Ja, ik wil.” De taart en champagne worden op tafel gezet en alle gasten proosten op de verloving.

De hele aflevering van Khalid en Sophie kijk je terug via NPO Start.