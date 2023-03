Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mondkapjes verboden onderwerp als Hugo de Jonge aanschuift bij VI: ‘Gaan allemaal met mondkapjes op zitten’

Als fervent televisiekijker kun je er niet omheen: het is verkiezingstijd. De ene na de andere politicus komt ineens in talkshows opdraven. Zelfs in Vandaag Inside, dat normaal gesproken toch vooral excelleert in ordinair geklets, schuiven meerdere politici aan. Zo zit Hugo de Jonge vanavond aan tafel bij de heren.

Eergisteren was Caroline van der Plas (BBB) te gast in Vandaag Inside en aanstaande maandag maakt zelfs premier Mark Rutte zijn opwachting.

Angela de Jong: ‘Je kijkt dit programma om te lachen’

„Wat vind je ervan, politici in dit programma?”, vraagt presentator Wilfred Genee aan tv-columniste Angela de Jong, die gisteravond aanschoof bij de heren. „Ik had er onwijs veel zin in. Het leek me echt heel leuk, maar ik moet wel zeggen over gisteravond met Caroline van de Plas: goed dat je kritisch bent, maar het werd er wel een beetje Jinek– en Op1-achtig van. Ik zou zeggen: als Rutte komt, je kijkt dit programma wel om te lachen. Ik zou met een plan komen om het anders te doen dan hij bij Jinek of Op1 wordt behandeld.”

Johan Derksen is het met haar eens. „Zij heeft volkomen gelijk. Wij zijn de enige talkshow die niet afhankelijk is van gasten. Sterker nog: als wij hier met het bekende groepje zitten, zijn we vermakelijker dan wanneer er zo’n hotemetoot uit de politiek aanschuift. Die wil toch zijn boodschapje kwijt.” Toch wil de besnorde analist Rutte niet afzeggen. „Wij beledigen zo’n Rutte het hele jaar door. Als hij dan een keer langs wil komen, is het ook wel erg laf om te zeggen: nee, dat doen we niet. Maar we moeten het mondjesmaat doen, want van geen enkele gast uit de politiek wordt ons programma leuker. De status van je programma krijgt wel een zetje. Er zijn mensen die ons wegzetten als een ordinair programma en dat bijt mij altijd.”

Hugo de Jonge vanavond bij VI

De heren blikken alvast vooruit naar het optreden van De Jonge. Die zou niet per se komen omdat het verkiezingstijd is, maar om zijn ‘huizenplan’ uit te leggen. „We mogen ook niet meer over de mondkapjes beginnen, want daar is-ie niet meer van. Dan denk ik: wat zitten we hier nou met zijn allen te doen?”, vertelt Genee. „Daar ga je toch niet mee akkoord dan, neem ik aan?”, vraagt De Jong. „Als hij binnenkomt, zitten we hier allemaal met een mondkapje”, grapt Derksen. Genee: „Hij kent het programma toch een klein beetje.” De Jong: „Dat lijkt mij ook. Maar dat ze dan toch zo’n eis van tevoren op tafel leggen, dat vind ik bizar.”

Ook Rutte heeft volgens Genee een pak eisen op tafel gelegd. Half grappend: „Bij Rutte hadden we doorgekregen dat er geen boeren, toeslagenouders en mensen uit Groningen en Limburg in het publiek mochten zitten. Er mocht geen politiek duider aan de bar zitten. Friezen heel misschien, alhoewel: de blokkeerfriezen waarschijnlijk ook niet.”

Derksen heeft nog iets te zeggen over de politici. „Het probleem op het ogenblik met de debatten is ook dat je onder de politici niet meer de characters hebt die leuk kunnen debatteren en toch weer als vrienden samen de deur uitgaan. Het wordt allemaal een beetje agressief en een beetje onsympathiek naar elkaar.” Van der Plas is volgens hem andere koek. „Die is in ieder geval zichzelf. Dat kan je buurvrouw zijn. Omtzigt is een waanzinnig goede politicus, maar die heeft weer het nadeel dat hij niet geschikt is als Prins Carnaval. Aan tafel heb je niet zoveel aan hem.” Van der Gijp: „Tien minuten op tv, dan stap je in je auto richting de Brienenoordbrug.”

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.