Finale van Married At First Sight: welke koppels hebben de eindstreep gehaald?

Een perfect match of toch liever uit elkaar? Zo’n 908.000 mensen keken naar de slotaflevering van het liefdesprogramma Married At First Sight. Gisteravond hakten de laatste koppels de knopen door en kregen wij te zien of liefde daadwerkelijk blind is. Maar wie hebben de eindstreep gehaald?

In Married At First Sight, gepresenteerd door Carlo Boszhard, worden singles die elkaar nooit eerder gezien hebben aan elkaar gematcht door wetenschappelijk onderzoek. Ze zien elkaar voor het eerst voor het altaar. Aan het einde van het seizoen besluiten de twee of ze getrouwd willen blijven. Het RTL4-programma stond op plek 8 in de lijst van best bekeken programma’s van gisteravond, aldus Stichting KijkOnderzoek.

‘Jullie waren mijn droomkoppel’

Remco en Paula trapten de finale van Married At First Sight 2023 af. Patrick van Veen, een van de liefdesexperts, had het volste vertrouwen in deze match: „Jullie waren mijn droomkoppel.” Echter begon het koppel al wat moeizamer aan hun avontuur, omdat Remco bij het ja-woord Paula een kus op de wang gaf in plaats van op haar mond. Het is dus ook niet heel erg schokkend voor de kijkers om te horen dat dit koppel niet samen verder gaat.

Patricia en Stephen waren het koppel dat in de plaats van Martijn en Nicole stapten, nadat zij vroegtijdig het experiment hadden verlaten. Ze kregen een stuk minder tijd dan de andere koppels om elkaar te leren kennen. Maar dat betekent voor dit duo dat ze graag hun avontuur willen voortzetten buiten het experiment.

Een geslaagd MAFS-experiment

Als je het complete seizoen van MAFS hebt gevolgd, hebben Laura en Cathalijne zeker een plekje in jouw top drie bemachtigd. De twee zijn nu smoorverliefd op elkaar en hun keuze om met elkaar verder te gaan is ook zeker geen verrassing, toch geven beide dames aan dat ze in het begin niet helemaal tot elkaar waren aangetrokken.

Maarten en Richelle sluiten het seizoen van MAFS 2023 af. Maarten is tot over zijn oren verliefd, maar Richelle trapte soms toch de rem even in. Ze blijkt nog wat afwachtend te zijn, maar ze laat wel weten dat Maarten haar „ontzettend gelukkig” maakt. Het duo gaat dus ook met een positief gevoel de toekomst in. Dit betekent dat de experts dit jaar erin geslaagd zijn om het programma af te sluiten met vier koppels. Niet alleen de koppels hebben veel geleerd, maar ook de experts. „We hebben dit seizoen geleerd dat liefde draait om teamwork”, zegt Van Veen. De experts zitten niet stil, want ze doen al een oproep voor het nieuwe seizoen van Married At First Sight. Durf jij het aan?

Marrief At First Sight kijk je terug via RTL XL.