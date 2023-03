Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen staat op tegen Wilfred Genee tijdens discussie met Caroline van der Plas: ‘Je zit te vissen’

Bij talkshows kunnen discussies nogal eens uit de bocht vliegen. Gasten die door elkaar heen praten of sterk de discussie aangaan, of juist de talkshowhosts die zich niet echt aan het boekje houden. Of juist wél en daardoor een normaal gesprek niet mogelijk maken. Gisteravond, bij Vandaag Inside, maakte Wilfred Genee zich schuldig aan het eerste, tijdens een gesprek met BBB-leider Caroline van der Plas. Hij was zelfs zo sterk aan het doorvragen, dat Johan Derksen de behoefte voelde hem tot een halt te roepen.

Zoals wel vaker bij talkshows in aanloop naar de verkiezingen, ging het gisteren over de stikstofdiscussie. Caroline van der Plas schoof aan bij de Vandaag Inside-heren om een stukje uitleg te geven en om natuurlijk haar mening duidelijk te maken. Al lijkt zij er zelf een beetje klaar mee te zijn, steeds datzelfde ‘riedeltje’ opnoemen. Voordat ze bij VI aanschoof, zat Van der Plas namelijk bij Khalid & Sophie en Shownieuws en ná VI is ze nog te zien bij Ongehoord Nederland. Genee: „Wij gaan dat niet doen hoor, de hele tijd over boeren en stikstof praten.” Van der Plas: „Ik werd er helemaal gek van.”

Johan Derksen tegen Genee: ‘Je zit te vissen’

Maar toch snijdt Genee even later de stikstofdiscussie aan. „Er moet wel wat gebeuren, toch Caroline?” Van der Plas: „Dan gaan we de hele discussie van Khalid & Sophie weer opnieuw doen. Ik ga het nog een keer zeggen, ik zit toch in 88 shows… De Europese Unie vraagt van alle lidstaten om goed te zorgen voor de natuur, daar komt het op neer.” Zo begint de BBB-leider haar verhaal, waarna ze doorgaat uit te leggen dat het aan elke lidstaat zélf is om te kiezen hoe er gezorgd wordt voor de natuur.

Volgens Van der Plas heeft Nederland zelf voor stikstof gekozen, om het op die manier op te lossen. Erg ver in haar uitleg komt ze echter niet, omdat Genee haar continu onderbreekt. Nog voor ze de ene vraag heeft kunnen beantwoorden, gooit hij de volgende al op haar bordje. „Dit is heel vaak het probleem van talkshowtafels“, richt ze zich enigszins geprikkeld tot Genee. „Ik probeer iets uit te leggen en dan komt er gelijk weer een vraag bovenop zodat je het niet kunt uitleggen.”

Die opmerking lijkt aan te komen, Genee geeft haar wat meer ruimte om haar verhaal af te ronden. Maar na afloop van die uitleg lijkt hij niet helemaal overtuigd. „Even samengevat: er is toch wel iets in dit land, hoop ik? Of zeg jij: er is helemaal niets aan de hand, gaat hartstikke goed?”

Dat is het moment dat Derksen besluit deel te nemen. „Wat is er aan de hand? Wat is er nou aan de hand? Jij zit te vissen, ze legt het hartstikke goed uit. Er is wel wat aan de hand, en dat is vastgelegd in een wet. En mijn wet, de asielwet, die wil ik er meteen naast leggen, die heeft precies hetzelfde probleem, die is niet uitvoerbaar. Maar is een wet nou onomkeerbaar?” Volgens Van der Plas kan het kabinet de wet rondom de stikstofrestricties namelijk aanpassen, zodat er een – volgens haar – wél uitvoerbaar plan komt.

Caroline van der Plas vertelt bij Vandaag Inside over bedreigingen

Wanneer de stikstofdiscussie iets is gaan liggen, schakelen presentatoren en gast over naar het volgende onderwerp. Als leider van een politieke partij is het leven namelijk niet altijd makkelijk. Dat geldt ook voor Van der Plas, die zaterdag het boerenprotest in Den Haag moet missen omdat ze zich niet veilig genoeg voelt. Ze had al eerder te maken met bedreigingen en „de laatste week is het weer onrustig.”

Boerenactieclubs demonstreren dit weekeinde tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Enkele politici zullen aanwezig zijn bij het protest en zullen de actievoerders ook toespreken. Van der Plas had dat ook graag gedaan. Maar „er zijn een aantal dingen gebeurd, waardoor ik mij op dit moment niet veilig genoeg voel om in zo’n massale publieksbijeenkomst op een podium te gaan staan.”

Van der Plas verwijst naar de onrust in de samenleving die onder anderen voor haar tot onveilige situaties leidt. Er zijn mensen die ervan „overtuigd zijn dat ik het kwaad ben”, aldus de politica. Ze zou eventueel een beroep kunnen doen op beveiliging, maar „het feit alleen al dat dat dan nodig zou zijn, is voor mij een heel onveilig en onprettig gevoel.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.nl.