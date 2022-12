Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Allerlaatste aflevering De Oranjewinter: dit vonden ze zelf de meest ordinaire opmerking

Met de ontknoping van het WK voetbal in Qatar is ook de allerlaatste aflevering van De Oranjewinter een feit. Een seizoen dat naast voetbalanalyses vooral garant stond voor een hoop ordinair geklets. Een mooi moment om hier even op terug te blikken, dus krijgen de heren in de aflevering van gisteravond de vraag voorgeschoteld: wat was nou de meest ordinaire opmerking?

Het WK zit erop. Argentinië en Frankrijk mochten gisteravond uitmaken welk land er met de wereldbeker naar huis ging, en het waren uiteindelijk de Argentijnen die na strafschoppen aan het langste eind trokken. Hiermee was het volgens velen ‘het WK van Messi’, een voetballer waarop Johan Derksen meerdere malen uiterst kritisch was. Zelfs na de gewonnen finale wil de besnorde analist nog steeds niet echt inbinden, maar René van der Gijp was lovend: „Dan ben je de aller-, allergrootste. Op het moment dat je het moet doen, dan doe je het ook.”

Meest ordinaire opmerking De Oranjewinter

Het is scheidsrechter Bas Nijhuis die door presentator Wilfred Genee tot quizmaster wordt gebombardeerd en de vraag aan de heren stelt: „Wat is de meest ordinaire opmerking die aan tafel heeft plaatsgevonden tijdens Oranjewinter?” „Dat moet René zijn”, denkt Derksen. „Nee”, lacht Hélène Hendriks. „Dat ben jij.”

Genee: „Het is die van afgelopen week, dat Johan zei dat hij lag te beffen en dat er allemaal schaamhaar…” Van der Gijp heeft een andere opmerking in gedachten. „Het was toen Johan die vibrator aan haar (Hendriks, red.) gaf en zei: ‘Je bent die van mij gewend.’” Nijhuis: „Ik heb het antwoord, maar ik zeg even: ik heb niets met die jury te maken. Ik wil hier ook niets mee te maken hebben, maar we geven het antwoord wel even prijs.”

Genee blijkt goed te zitten: het was Derksens opmerking over schaamhaar. Dit is ‘m: „Dat komt omdat jullie geen ervaring met schaamhaar hebben, maar in mijn tijd hadden ze nog gewoon ouderwets schaamhaar. Dat zat je ’s ochtends op je werk met allemaal van die zwarte haren tussen je tanden.”

De ontdekking van het seizoen: Noa Vahle

Dit seizoen van De Oranjewinter leverde niet alleen een aaneenschakeling aan hilarische momenten op, maar ook een rijzend tv-talent: Noa Vahle. De 22-jarige dochter van Linda de Mol mocht voor het programma de verslaggeving vanuit Qatar doen en oogstte daarmee veel lof. Hier wordt in de laatste aflevering uiteraard even bij stilgestaan. „Hoe heb je het beleefd, Noa?”, vraagt Genee. „Ik moet je zeggen: ik denk niet dat ik snel terugga naar Qatar, maar ik vond het echt een prachtige ervaring”, vertelt Vahle. „Hele mooie momenten meegemaakt. Dit was natuurlijk echt een hoogtepunt, een droom om bij zo’n wedstrijd aanwezig te zijn. Dus ik vond het een eer om het voor jullie te doen. Dank voor het vertrouwen en voor de kans. Ik vond het echt prachtig, maar nu lekker naar huis.”

„Dan ben je 22 en heb je al zo’n WK-finale meegemaakt”, merkt Genee op. „Beter wordt het niet”, denkt Hendriks. Genee: „Waar kan je nog naar streven dan in dit leven?” Derksen: „Nu breekt er wel een moeilijke periode voor haar aan, want ze is werkelijk overladen met lofuitingen. Ze moet nu wel heel zorgvuldig haar programma’s gaan kiezen.”

Genee vraagt aan Derksen wat hij haar zou adviseren, „als rechterhand van John”. „Ik zal eerst een heel goed gesprek met haar voeren”, antwoordt hij. „Ik heb een hele goede relatie met dat meisje. Dan zal ik haar weleens adviseren.” Hij geeft een van zijn adviezen alvast prijs: „Zeker niet aan deze tafel plaatsnemen.” Op serieuzere toon: „Dat meisje hoeft zich niet te laten adviseren, want ze komt er sowieso wel. Ze moet zich niet gek laten maken. Nu gaan al die talkshows en showprogramma’s haar bellen, daar moet je de handrem op zetten. Maar ik denk dat er wel iemand in haar familie is die een beetje verstand heeft van televisie. Het is niet aan de programma’s te zien, maar ze zullen er wel zijn.”

