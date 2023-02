Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-gezichten halen uit naar kort lontje Mark Rutte en optimisme Hugo de Jonge: ‘Drinkt hij Redbull?’

Niemand is veilig voor kritiek in de Vandaag Inside studio. Zeker politici niet. Gisteravond konden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge rekenen op een veeg uit de pan van de VI-gezichten. Merel Ek benadrukte Rutte zijn ‘korte lontje’ en Genee vroeg zich af of De Jonge aan de ‘Redbull’ zat.

RTL Nieuws bracht gisteren het nieuws naar buiten dat Rutte uit zijn slof zou zijn geschoten tegen minister Sigrid Kaag. Politiek verslaggeefster Merel Ek vertelt dat Rutte wel vaker een kookpunt bereikt, alhoewel ze het zelf met hem niet meemaakte. Maar ze kent de verhalen.

Merel Ek over ‘kort lontje’ Mark Rutte in VI

„Hij schijnt hard te kunnen schreeuwen”, vertelt de politiek verslaggever. Derksen haakt aan. Volgens hem moest Matthijs van Nieuwkerk om deze reden van de buis. „Dit zou een goede aanleiding zijn om Mark eventjes te stallen”, aldus Derksen. Maar Ek legt uit dat de woedeaanvallen van Rutte wel vaker voorkomen. Waarna ze vertelt dat hij met oud-staatsecretaris Mona Keijzer ooit een ‘goedmaak’-etentje moest organiseren. Derksen noemt op dat Rutte tijdens debatten altijd „vrolijk en beleefd” blijft. Waarna Ek en ook tafelgast en advocaat Job Knoester concluderen dat hij zich voor de camera’s nooit laat gaan.

Wilfred Genee geeft Hugo de Jonge veeg uit de pan

Maar ook Hugo de Jonge kan rekenen op een aantal kritische opmerkingen. Presentator Genee spaart hem niet. Hij haalt het interview bij Jinek aan, waar De Jonge vertelde over de woningcrisis. „Die was razend enthousiast”, concludeert Genee. Waarna hij zijn stem verheft en de woorden van De Jonge herhaalt. Ek interviewde De Jonge nogmaals en haalde zijn ‘optimisme’ aan. Na het fragment haakt Genee opnieuw in. „Drinkt hij nou veel koffie of zit hij aan de Redbull?” Volgens Ek is dat nu eenmaal zijn persoonlijkheid. Waarbij hij volgens haar veel belooft, maar niet alles waar kan maken. Daarna trekt ook Knoester zijn conclusie: „Mensen die alleen maar positief zijn, zijn niet te vertrouwen.” Volgens hem bestaat dat namelijk niet. „En al helemaal niet in de politiek.”

