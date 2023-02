Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem wil geen Kardashians meer in De Slimste Mens: ‘Ze doen het om mij te treiteren’

De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem klaagde eerder dit seizoen over de algemene kennis van de kandidaten, maar nu blijkt dat de inhoud van de quiz hem ook niet altijd aanstaat. Hij is het noemen van een beroemde reality tv-familie spuugzat, zo liet hij gisteravond onomwonden weten.

In de nieuwste aflevering gaan journalist Haroon Ali en de Vlaamse televisiepersoonlijkheid Erik van Looy de strijd aan met actrice Janke Dekker. Van Looy wist zich deze week te ontpoppen tot een echte publiekslieveling. Hij neemt al negentien jaar de presentatie van de Belgische versie van De Slimste Mens op zich, maar is zo dol op de quizshow dat hij zich kandidaat stelde voor de Nederlandse variant. Het ontbreekt hem duidelijk niet aan fanatisme, want eergisteren verscheen hij in de uitzending met een stevig vastgeplakt wit ooglapje op zijn linkeroog. Een gescheurd netvlies bleek de oorzaak te zijn.

Van Rossem klaar met Kardashians

De drie kandidaten krijgen gisteravond het iconische fragment waarin Marilyn Monroe Happy Birthday, Mr. President zingt voor president John F. Kennedy voorgeschoteld. De Amerikaanse realityster Kim Kardashian droeg de jurk van Monroe onlangs en is daarom een van de antwoorden.

Janke Dekker weet het antwoord zowaar te raden. „Het is nu de zoveelste keer dat die verdomde Kardashians in dit programma voorkomen”, klaagt Van Rossem. „Ik stel voor dat we er nu mee stoppen. Vijf jaar wordt deze naam, deze familie, deze hele zooi niet meer genoemd. Volgens mij doen ze het ook mij te treiteren.” Zijn kenmerkende gortdroge gemopper ontlokt de nodige hilariteit in de studio. „Ik heb het aangevraagd”, grapt Ali. „Jij hebt het aangevraagd? Dan hoop ik dat je er nu uit vliegt.”

Ali en Van Looy door naar finaleweek

Ali is voor de tweede maal de slimste van de dag, waardoor Van Looy en Dekker in de finale moeten uitvechten wie er door mag naar de volgende aflevering. Maar voor Van Looy maakt het niet zoveel uit: hij staat vijfde in het klassement en mag dus sowieso al door naar de finaleweek. Freriks vraagt hem of hij nog overwogen heeft om Dekker te laten winnen. „Ik heb erover nagedacht, maar er zit te veel een speler in mij. Ik denk ook: wat er ook gebeurt, Janke, jij gaat straks naar Tom Egberts (de man van Dekker, red.) toe. En ik ben single en ik heb maar één oog. Dus jij wint sowieso”, grapt hij. „Ik ben al een winnaar”, beaamt Dekker lachend. Van Looy houdt zich aan zijn woord en vervult zijn sportieve plicht, waardoor Dekker haar quiz-koffers moet pakken.

Maandag zien we Ali en Van Looy dus weer terug in de finaleweek. Hierin krijgen de twee zittende spelers concurrentie van de vijf kandidaten die in de weken daarvoor met de beste prestaties over de brug kwamen. Dat waren acteur Guido Spek, presentatrice Quinty Misiedjan, bioloog Mátyás Bittenbinder, actrice Anniek Pheifer en dichter Martin Rombouts. Spek is maandag aan de beurt.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.