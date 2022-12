Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leonie ter Braak corrigeert fel tafelgast die uithaalt naar politiek en media: ‘Media ontkent nieuws niet’

Het werd een ietwat felle discussie over de huidige politiek aan tafel bij HLF8. Tafelgast John van Zweden wond er namelijk geen doekjes om dat hij het een rommeltje vindt in Den Haag en dat de Nederlanders „monddood” worden gemaakt. Mede door de politiek en de media. Maar als presentatrice Leonie ter Braak hem dat hoort zeggen, corrigeert ze hem.

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer, die ontslagen werd in de Tweede Kamer vanwege haar kritiek op het coronabeleid, vertelt aan tafel over de nieuwe pandemiewet. Ook de peilingen komen ter sprake, aan hand van de cijfers van EenVandaag. Partijen als D66 en VVD, verliezen een hoop zetels en partijen als BBB, Ja21 en PVV, doen het een stuk beter.

Pieter Omtzigt hoog in peilingen Maurice de Hond

Opiniepeiler Maurice de Hond concludeerde dat als Pieter Omtzigt mee zou doen in de peiling (wat hij niet deed), hij met dertig zetels in de Kamer zou komen. Mona Keijzer vertelt aan tafel bij HLF8 dat het vertrouwen in media en politiek de afgelopen tijd behoorlijk is gekelderd.

Voetbalbestuurder John van Zweden mengt zich in de discussie. Hij benadrukt dat de peiling van Maurice de Hond, ook in dit geval, weinig aandacht krijgt. „Ze willen geen nieuwe mensen erin hebben”, zegt hij. Van Zweden vindt het gek dat Pieter Omtzigt in de ene peiling dertig zetels scoort en in de andere peiling niet meedoet. „Wat bedoel ik daarmee? Je probeert gewoon de Nederlandse mensen monddood te maken. Gooi die peiling van Maurice de Hond erin en iedereen raakt weer een beetje optimistisch.”

Leonie ter Braak corrigeert tafelgast John van Zweden

Presentatrice Leonie ter Braak haakt in en verklaart dat Pieter Omtzigt niet meedoet in de peiling van EenVandaag omdat hij er nog niet bij was bij de vorige verkiezingen. Iets wat Van Zweden als „niet correct” bestempelt, omdat het niet de actuele peilingen zijn.

Ter Braak spreekt aan tafel uit dat het nu De Hond is die dat wel doet en „daar ook iedereen aandacht aan heeft besteed”. Waarna ze benadrukt dat de media dat wel doet. „Ik roep het nu toch ook op.” Waar Van Zweden aanvult dat Ter Braak het nu „heel kort opnoemt”. Ter Braak blijft bij het feit dat zij bij HLF8 en ook in andere media er wel degelijk aandacht aan de hoge peilingen van Omtzigt werd besteed. „Je kan niet zeggen dat de media dat nieuws ontkent”, aldus Ter Braak.

Mona Keijzer verklaart peilingen

Van Zweden: „Nou laat ik het zo zeggen, het wordt niet echt naar voren gegooid.” Hij is ervan overtuigd dat iemand als Pieter Omtzigt Nederland weer op de kaart kan zetten. „Want iedereen is het erover eens dat het land helemaal aan het afglijden is op allerlei manieren.” Van Zweden vindt het hoopvol dat „een Omtzigt” momenteel hoog scoort.

Later benadrukt Keijzer nogmaals dat partijen als PVV, BBB en JA21 momenteel in trek zijn. „Let een beetje op dat buiten de grote steden en de randstad een heel groot Nederland is, dat zich niet gehoord voelt”, aldus de oud-staatssecretaris.

Nieuwe presentatoren HLF8

Overigens werd vandaag bekend wie de nieuwe presentatoren van HLF8 worden. Metro schreef al eerder over de geluiden die daarover klonken en die blijken deels te kloppen. Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens en Hélène Hendriks gaan de klus samen klaren. Hendriks fungeerde eerder als ‘inval’-presentatrice, maar behoudt dus haar presentatie-stoel. Ter Braak gaat de talkshow verlaten en stapt over naar RTL. Vanaf 2 januari is de nieuwe presentatieduo te zien op televisie. Hendriks en Hagens presenteren de talkshow afwisselend.

Je kijkt HLF8 terug via KIJK.