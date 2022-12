Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herman Brusselmans neemt het op voor Matthijs van Nieuwkerk, meer HLF8-gasten delen zijn mening

Wie is de ‘Nederlander van het Jaar?’ Daarover ging het aan tafel bij HLF8 gisteravond. Als schrijver Herman Brusselmans verkondigt dat voor hem Matthijs van Nieuwkerk de ‘Nederlander van het jaar’ is, ontstaat er een pittige discussie. Maar de meerderheid van de tafelgasten blijkt het voor Van Nieuwkerk op te nemen.

Aan tafel worden Louis van Gaal, Pieter Omtzigt en André van Duin genoemd als kandidaten voor de titel ‘Nederlander van het Jaar’. Dan komt ook het onderwerp grensoverschrijdend gedrag ter sprake en daar pakt Brusselmans zijn kans om in de bres te springen voor Van Nieuwkerk. De oud-DWDD-presentator werd door de onthullingen van De Volkskrant ‘ontmaskerd’ als tv-gezicht met een kort lontje en woede-uitbarstingen. Brusselmans noemt het „totaal onterecht” dat Van Nieuwkerk gecanceld wordt.

Herman Brusselmans neemt het op voor Matthijs van Nieuwkerk

Brusselmans benadrukt dat Van Nieuwkerk niet beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. „Maar hij is soms niet leuk tegen zijn medewerkers geweest. Iemand die zo’n carrière heeft, heel veel mensen een stem heeft gegeven en een prachtig programma maakte. Jaren later wordt hij dan gecanceld omdat hij zijn geluidsman heeft afgesnauwd, totaal belachelijk.”

De schrijver legt uit dat hij in het artikel van De Volkskrant las dat medewerkers van DWDD burn-outs, nachtmerries en angststoornissen hadden. „Wat is dat voor onzin, als de baas zegt dat je je werk beter moet doen.”

Groot deel HLF8-tafel denkt dat Van Nieuwkerk weer terugkeert

NPO-omroepman Jan Slagter haakt in: „En hij was natuurlijk niet alleen.” Hij noemt de twee beruchte eindredacteuren, Dieuwke Wynia en Cecile Koekoek. „Die waren erger.” Ook noemt hij de naam van oud-DWDD-producent Ewart van der Horst. Slagter benadrukt dat Van Nieuwkerk inmiddels met de grond gelijk is gemaakt. „Op basis van één artikel.” Waarna hij uitspreekt dat het onderzoek nog loopt. Ook over NPO-directeur Frans Klein vindt hij dat het oordeel al makkelijk geveld is, zonder dat er bewijzen zijn.

Amerika-deskundige Raymond Mens spreekt aan tafel hardop uit dat hij denkt dat Van Nieuwkerk wel weer terugkeert op televisie. „Ik verwacht niet dat hij voorgoed gecanceld is, ik denk dat er echt nog wel een weg terug is.” Hij verwijst naar voorbeelden uit de Amerikaanse politiek, waaronder de ophef rondom president Bill Clinton. „Echt door de knieën gaan, excuses maken en boete doen.” Mens raadt dan ook Van Nieuwkerk aan om een interview te geven aan de hand van alle beschuldigingen. Slagter noemt op dat hij denkt dat dat interview er gaat komen.

Aan tafel spreekt columniste Yesim Candan uit dat ze het een goede zaak vindt dat er meer over grensoverschrijdend gedrag gesproken wordt. „Als je iedere baas die onvriendelijk is tegen het personeel naar buiten gooit, dan blijven er geen bazen meer over”, sluit Brusselmans af.

