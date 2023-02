Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Linda Hakeboom vertelt bij Jinek over leven na kanker: ‘Ben een ander mens in hetzelfde leven’

Linda Hakeboom werd april vorig jaar kankervrij verklaard. Schitterend nieuws natuurlijk, maar de impact van de ziekte is nog steeds groot. De documentairemaakster schoof gisteravond aan in talkshow Jinek om te vertellen over het leven na kanker.

Hakeboom kreeg in 2020 de vreselijke diagnose borstkanker. Ze nam haar volgers tijdens het behandelingstraject regelmatig mee naar het ziekenhuis en oogstte met haar openheid, ook in het programma Het Perfecte Plaatje, veel lof.

Linda Hakeboom: ‘Het gaat steeds beter’

Aan de Jinek-tafel vertelt ze hoe het nu met haar gaat. „Steeds beter. Ik ben echt weer een beetje aan het opleven. Ik krijg steeds meer energie, maar ik voel nog steeds dat ik erg moet bijkomen en best moe ben. Ik heb nog best wel veel kwaaltjes, maar overall ben ik heel gelukkig dat het goed gaat.” Presentatrice Eva Jinek merkt op dat er niets aan Hakeboom te zien is. „Dat is ook vaak waar het bij het herstellen van zoiets ingewikkeld wordt voor diegene die het heeft meegemaakt. Je ziet het niet meer, maar het zit er nog wel.”

Hakeboom moet op dit moment nog steeds elke dag naar het ziekenhuis. Ze kan door de bestralingen haar schouder nog nauwelijks bewegen. Door een paar uur in een apparaat te zitten, die ze „de onderzeeër” noemt , zou het weefsel dat door de bestraling kapot is gegaan moeten herstellen. Ook in haar brein heeft de ziekte sporen nagelaten. „Mijn concentratie en het verwerken van prikkels is heel erg afgenomen. Dat fenomeen heet chemobrein. Een jaar geleden kon ik nog geen halfuur in een restaurant zitten, omdat dat veel te heftig was. Nu vind ik dat nog steeds wel ingewikkeld, maar het gaat wel iets beter. Soms vergeet ik dingetjes, dan vraag ik iemand iets voor de tweede keer. Dat is echt nieuw. Dan schrik ik een beetje van mezelf.”

‘Het is alsof ik mijn leven opnieuw moet ijken’

De documentairemaakster deelde veel met haar volgers tijdens de periode dat ze kanker had, maar sinds ze kankervrij is verklaard vindt ze het lastiger om te delen. „Het is minder visueel. Als je naar het ziekenhuis gaat zijn dat duidelijke en herkenbare momenten, die je zelf ook uit films kent. Daarna is het steeds moeilijker uit te leggen, omdat het best subtiel is hoe je bent veranderd. Ik voel me vaak een ander mens in hetzelfde leven.”

Hakeboom legt uit hoe ze is veranderd. „Ik had mijn hele leven gebouwd op het energieke mens dat ik was. Niets was te veel. Reizen, super veel werken. Dat kan ik nu eigenlijk niet meer. Het is alsof ik mijn hele leven opnieuw moet ijken. Wat vind ik eigenlijk belangrijk, want ik heb niet meer zoveel energie. Dat is de hele dag bij mij aan de hand, maar je ziet het niet meer.”

Ze probeert wel om aan andere mensen uit te leggen hoe ze zich voelt. „Want het helpt echt. Als ik tegen mensen zeg: ik heb eigenlijk nog best veel last van weinig energie en ik vind het best heftig om met jou de hele avond naar een restaurant te gaan, want dan ben ik daar morgen moe van… dan kunnen mensen er rekening mee houden. Ik kan niet verwachten dat mensen dat gewoon maar aan mij zien.”

Keuzes maken

Dat ze weinig energie heeft, betekent ook dat ze sommige dingen simpelweg niet meer doet. „Als iemand mij appt, dan app ik terug wanneer ik energie heb en anders ga ik dat gewoon echt niet doen. Als ik niet naar een feestje kan, dan kan ik niet naar een feestje. Vroeger dacht ik: iedereen gaat, dus ik moet ook. Nu ga ik op de bank en dat vind ik heerlijk.”

Hakeboom geeft aan dat heel belangrijk is om ook over de periode na het behandeltraject te praten. „Er zijn steeds meer mensen die moeten leven met de gevolgen van hele zware behandelingen. Dat is geestelijk en fysiek. Daar is veel hulp bij, maar die hulp vind je pas als je zelf gaat zoeken. In het ziekenhuis is het traject heel helder met een behandelplan, daarna moet je het een beetje zelf uitzoeken.” Ze geeft tot slot nog een tip voor mensen die iemand kennen die kanker gehad. „Blijf ernaar vragen. Hoe gaat het nu met je? Dat is al heel prettig.”

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.