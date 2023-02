Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Interview met studenten Journalistiek ‘beangstigde’ Johan Derksen: ‘De hele meute: pure woke’

Johan Derksen vertelde gisteravond in Vandaag Inside dat hij een nare bijsmaak heeft overgehouden aan een interview met studenten van de opleiding Journalistiek. Volgens hem is er veel veranderd in het vak. „De hele tribune zat nu vol met woke-kinderen.” Dat gaf hem een ‘beangstigend gevoel’.

Enkele weken geleden werd Johan Derksen geïnterviewd door studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht. Ze vroegen hem naar zijn carrière in de media en of hij zijn programma weleens terugkijkt. „Nee, nooit”, antwoordde Derksen. „Ik word nog liever betrapt met masturberen dan met tv kijken naar mezelf”, zette hij al snel de toon.

Alhoewel de studenten Journalistiek, die in de studio het publiek vormden, om dat antwoord wel konden lachen, viel de besnorde analist toch vooral de tere zieltjes in het publiek op.

Bekijk het interview van de studenten Journalistiek met Johan Derksen hieronder terug. Rond minuut 5 komen de eerste vragen over ‘woke’ voorbij.

Johan Derksen ging met een beangstigend gevoel weg: ‘Als dit de toekomst is…’

„Twee weken geleden ben ik bij de School voor de Journalistiek geweest”, blikte Johan Derksen gisteravond in Vandaag Inside terug op het interview met de studenten. „Ik ben al een jaar of 10 uit het vak, maar toen ik daar vroeger kwam, was het een bruisend iets. Maar nu had je daar een hele tribune vol met woke-kinderen.”

„Ja?”, vraagt Wilfred Genee, die het nauwelijks kan geloven. „Ja, woke-kinderen”, herhaalt Johan Derksen. „Ze vinden alles gek, alles kan niet. Ze vinden dat ze allemaal bij het NRC of de Volkskrant terechtkunnen”, haalt hij uit.

Hij gaat verder: „Ik vond het heel beangstigend. Ik ging daar weg en dacht: als dit de toekomst is van onze Nederlandse journalistiek is, dan ziet het er slecht uit. Er zaten er wel een paar goede tussen, hoor. Maar de hele meute: pure woke!”

Derksen probeerde de studenten wat ‘realisme’ aan te praten

Wilfred Genee wil van Johan Derksen weten of hij de studenten heeft toegesproken. „Nou, je probeert dan realisme te prediken. Zo van, als je hoofdredacteur bent, heb je maar één doel. En dat is niet om een goed blad te maken, maar om een blad te maken dat mensen willen lezen. Dat verkoopt. Je moet op de stoel van de lezer willen zitten.”

En het bestuur van zo’n blad? „Dat is ook alleen maar geïnteresseerd in de verkoopcijfers. In de omzet.” Maar zijn teksten zorgden vooral voor verbaasde blikken en gefronste wenkbrauwen onder de studenten, die het verhaal dat Derksen vertelde, niet wilden aannemen. „Het klonk een beetje raar tegen mensen met ambitie, maar zo is de realiteit.”