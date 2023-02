Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarische reacties op Moedertaal-oproep Wim Daniëls: wat zijn typische reacties van onze moeders?

Misschien is het je ‘even ontgaan’, maar het is vandaag de Internationale Dag van de Moedertaal. Daar zul je waarschijnlijk niet al te veel van merken, maar voor sommige mensen is het iets om bij stil te staan. Taalkundige Wim Daniëls is zo’n persoon. De populaire tv-maker en schrijver deed een oproep aan meer dan zijn 60.000 Twittervolgers. De vraag: „Welk woord of welke zin – in welke moedertaal dan ook – is of was kenmerkend voor je moeder?”

De vraag van Wim Daniëls blijkt raak, want het deed velen gelijk aan vroeger denken. Wat zei je moeder in bepaalde situaties nou toch altijd? Heel veel mensen kunnen dat gelijk oplepelen. Het levert vermakelijke, leuke, hilarische en vooral herkenbare reacties op.

Ruim 300 reacties op vraag over moedertaal

Vorig jaar waren veel kijkers ‘verbijsterd’ over het feit dat het tv-programma Het Dorp van Wim Daniëls en Huub Stapel door Omroep MAX niet meer wordt voortgezet. Het Dorp had veel kijkers en leverde herkenbare beelden van dorpse gewoonten op. We moeten het nu daarom met fraaie tweets van neerlandicus Wim Daniëls doen. Op zijn vraag welke uitspraak echt kenmerkend voor je moeder is of was, kwamen al snel meer dan driehonderd reacties binnen.



Dinsdag is de Internationale Dag van de Moedertaal. Welk woord of welke zin – in welke moedertaal dan ook – is of was kenmerkend voor je moeder?

Mijn moeder: ‘Komt erin en zet je hoed af.’ — Wim Daniëls (@wimdaniels) February 19, 2023

Wim Daniëls gaf natuurlijk zelf de aftrap met een zin die zijn eigen moeder vaak liet horen: „Komt erin en zet je hoed af.” Achter de ‘Kom’ plakte Daniëls’ mams blijkbaar een t. Zijn volgers konden vervolgens heerlijk los. Ook deze Metro-verslaggever reageerde met het eerste dat hem te binnen schoot: „Dan maak je maar zin.” Dat had net zo goed „het is hier geen hotel” kunnen zijn trouwens. Een zin die velen van hun moeder zullen hebben gehoord, als je na meerdere dagen stappen weer eens bij het avondeten aansloot, terwijl je je vuile kleding op je kamer had laten slingeren.” Dusty heeft er eentje van haar mams die op ‘dan maak je maar zin’ lijkt: „Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt ernaast.”

Mooie taal van moeders na vraag van Wim Daniëls

We kunnen natuurlijk niet alle driehonderd antwoorden aan Wim Daniëls hier noteren. Daarvoor verwijzen we je graag naar zijn Twitteraccount. We selecteren hierbij een paar pareltjes die Nederlandse moeders hebben gezegd. „Kijken doe je met je ogen, niet met je handen”, kreeg Rutger regelmatig van zijn moeder te horen als hij in musea of winkels ‘met zijn tengels’ weer eens ergens aan zat. Ton kreeg als hij een zin begon met ‘ik denk’ steevast: „Laat denken maar aan paarden over, die hebben een groter hoofd.”

Cathelijne moest het regelmatig doen met: „Schreeuw niet zo, je staat niet op de markt” (gevolgd door iets met ‘viswijf’). Als André iets niet kon vinden, dan wist hij zeker dat zijn moeder concludeerde ‘dat hij met zijn neus keek’. Als antwoord op Wim Daniëls zijn er natuurlijk ook van die heerlijke moederwijsheden. Meerdere mensen twitteren: „Slaap je niet, dan rust je toch.”

❓ Waarom Internationale Dag van de Moedertaal? De Internationale Dag van de Moedertaal wordt standaard op 21 februari gehouden en is bedacht door UNESCO. Deze dag staat officieel gezegd ‘in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid’. Aanleiding voor deze dag waren de rellen in 1952 toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals. Dit is de zesde taal van de wereld en moest erkend worden als een officiële taal van Pakistan.

‘Hussen met je neus ertussen’

Loes weet nog wat haar moeder zei als haar haar niet zo goed zat: „Ze doen het er maar mee.” Caroline kreeg op haar vraag ‘mam, wat eten we vanavond?’ een vast antwoord: „Hussen met je neus ertussen.” Geert kreeg een heel andere standaard reactie: „Stront van de beer.” En als Tom naar zijn moeder na het afwassen riep ‘dat hij klaar was’, je voelt hem al aankomen: „Dan kun je je broek ophalen.”

We sluiten af met een mooie van Hans. Niet typisch een moeder-opmerking misschien, maar wel een mooie die Wim Daniëls ongetwijfeld aanstaat: „Nou is niet wijd, maar lastig op z’n tijd.”