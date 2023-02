Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fidan Ekiz krijgt bij Op1 de slappe lach en blijft erin hangen: ‘Dit komt niet goed’

Presentatrice Fidan Ekiz opende gisteravond Op1 en had behoorlijk de slappe lach. Ekiz begon aan de presentatie met haar collega Sven Kockelmann, maar kon haar lach niet inhouden.

Het duo begon de talkshow met een grote grijns op hun gezicht, maar Kockelmann weet zichzelf te herpakken. Ekiz lukte dat echter niet. Zij schoot overduidelijk in de lach en kon moeilijk stoppen. Waarom het presentatieduo moest lachen, werd niet duidelijk.

Fidan Ekiz krijgt slappe lach bij Op1

Sommige tafelgasten keken ietwat bedenkelijk bij de uitbarsting van Ekiz. Nadat de leader van Op1 was afgelopen kon Ekiz nog steeds niet stoppen. „Sorry hoor. Dit zijn onze gasten. Nee, dit komt niet meer goed. We beginnen met het nieuws vandaag”, sprak ze, terwijl ze haar lach probeerde te verdoezelen.

Overigens was vlak voor de uitzending van Op1, de afkondiging van het NOS Journaal. Presentator Winfried Baijens probeerde namelijk een bruggetje te maken naar collega Tom Egbers. Maar dat liep uit op een ietwat droge interactie.

Waarom moesten Sven Kockelmann en Ekiz lachen?

Zo zegt Baijens: „Meer daarover straks in het late NOS Journaal. Er is ook sport, Tom.” Egbers reageert daarop kort maar krachtig. „Ja, er is sport.” Waarop Baijens moet lachen, maar verder gaat met zijn afkondiging. „En dat was het?” Zijn collega Egbers houdt het daarna wederom bondig. „Ja, het is heel leuke sport. Wielrennen en Lieke Klaver, die ken je wel?” Waarna Baijens Op1 aankondigt en er wordt overgeschakeld naar de talkshow. Waar de kijker een gierende Kockelmann en Ekiz treft.

Het kan zijn dat deze afkondiging op de lachspieren werkte bij het presentatieduo. Of misschien vertelde Kockelmann zijn collega een hilarische grap. Nadat Ekiz zich uiteindelijk herpakt heeft, gaan de presentatoren niet verder in op hun ‘moment’. Wellicht dat ze daar later nog op terug komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vraag me nog steeds af waarom Fidan zo stuk ging op het begin 😂 #op1npo — Rick Tweets 🇳🇱 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@rick_tweets) February 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt Op1 terug via NPO