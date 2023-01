Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Vandaag Inside plaatst net voor publiek: ‘We nemen geen énkel risico’

Opeens was ‘ie daar gisteravond: een net in de studio van talkshow Vandaag Inside. Tussen het publiek en de tafel met de pratende heren Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Özkan Akyol. „Wegens de aantijgingen richting onze collega René van der Gijp nemen we geen énkel risico”, zei talkshowhost Genee aan het begin van de uitzending met ‘serieuze blik’.

„Ik ben helemaal van slag”, gaf Genee ook toe toen hij Merel Ek als bargast had voorgesteld, terwijl Bas Nijhuis en Noah Vale er lachend zaten. ‘Opeens’ die volleybalnetten in de studio van Vandaag Inside is niet de goede term natuurlijk. Hij hing daar als knipoog naar de voetbalwedstrijd Feyenoord – Ajax van zondag. In stadion De Kuip hing rondom een enorm net om te voorkomen dat Feyenoordfans Ajax-spelers zouden belagen met van alles en nog wat. En dat had weer te maken met de transfer van Steven Berghuis, twee jaar geleden van Rotterdam naar Amsterdam.

Netten voor de veiligheid in Vandaag Inside

„We hebben even wat netten gespannen, zodat ons niets kan overkomen”, meldde Genee aan het studiopubliek. En tegen de kijkers thuis (850.000): „U krijgt andere shots daardoor denk ik. Als er gegooid gaat worden, kan ons in deze uitzending niks gebeuren.” Het Vandaag Inside-hoofd doelde op het wat gekke live-verslag van de klassieker van zondag. Omroep ESPN was genoodzaakt om camera’s aan de nok van het Feyenoord-stadion te hangen. Zo werd voorkomen dat de tv-kijkers net als de voetbalfans in het stadion als door het net naar de wedstrijd zouden kijken. Dat leverde een bijzonder (hoog) standpunt op.

Laten we de gekkigheid weg, dan ging Vandaag Inside ook in op het feit dat Steven Berghuis na de wedstrijd (1-1) een statement gaf. De Oranje-speler vond dat media als Jinek, het Algemeen Dagblad en ook René van der Gijp bij VI ‘de boel hadden opgehitst’. Berghuis zou door corona voor het eerst pas weer in een volle Kuip acteren en de vraag was: hoe zou dat gaan? De vele aandacht vooraf en vooral de manier waarop, vond Berghuis, had onder meer opgeleverd dat hij op de ochtend van de wedstrijd van zijn oma te horen kreeg dat zij zich zorgen maakte. De voetballer kreeg veel bijval voor zijn duidelijke verhaal. Van mensen op sociale media, maar ook bijvoorbeeld van Arno Vermeulen van de NOS, die zei dat journalisten best wat langer mogen nadenken over wat je plaatst.



Johan Derksen laakt Feyenoordleiding

Wat daarbij niet aan de orde kwam, was dat dergelijke voorbeschouwingen er zonder het gedrag van Feyenoordfans niet was geweest. Zo werd Steven Berghuis onlangs afgebeeld met een strop om zijn nek en ook was een rouwadvertentie te zien. De overlijdensdatum: 22 januari 2023. Johan Derksen wilde daar wel wat over zeggen, richting de leiding van de club uit Rotterdam: „Hoe lang laten die mensen zich nog terroriseren door gepeupel, wat doorlopend voor boetes en voor wanorde zorgt? Ik heb alle voorbeschouwingen gelezen, behalve over Feyenoord. Geen kwaad woord over de supporters. John de Wolf (assistent-trainer, red.), die wel vaker domme dingen roept, deed er nog een schepje bovenop: schuimbekken mocht wel, als het maar niet erger werd. Dat betekent dat ze alles doen wat God verboden heeft.”

En ook: „Dit is structureel hè? Het kost Feyenoord jaarlijks tonnen aan boetes. Heel Nederland klaagt omdat we beelden van een videospelletje voorgeschoteld hebben gekregen en de Feyenoordleiding bijt niet van zich af. Ik begrijp dat wel, ze zijn ook doodsbang van die gasten. Als je daar zit, moet je keiharde maatregelen treffen. Maar nee, het wordt met de mantel der liefde bedekt. Die fans kun je missen als kiespijn. Feyenoord is gewoon de ergste club van Nederland. En de gevaarlijkste.”

Van der Gijp komt nog even terug op rol in Vandaag Inside

Wat vond René van der Gijp eigenlijk van het feit dat hij specifiek door Steven Berghuis werd opgenoemd als ‘de domste’? Van der Gijp had het interview live gemist, omdat hij op weg was naar een etentje met zijn vriend Jan Boskamp (die hersteld was na zorgelijke tijden op intensive care). Van der Gijps zoon belde hem. „Hij zei ‘pa, Berghuis noemde jou dom. Hij zat er niet ver naast hè?'” Typisch ‘Gijp’ ook, die meldde dat hij de woorden van Berghuis niet had begrepen. Richting hem althans. Van der Gijp had in Vandaag Inside gezegd dat hij Berghuis niet zou opstellen en in Amsterdam zou laten. „Ben je van het hele gedoe af.”

Özkan Akyol herinnerde hem aan een uitlating over dartpijltjes. Dat fragment kwam dus weer langs. Van der Gijp toen, hard lachend: „Ik las ergens dat er opgeroepen werd om dartpijlen mee te nemen. En toen schreef er iemand onder: dan kun je beter Barney uitnodigen, hahaha.” De Vandaag Inside-man kan zich niet voorstellen dat Berghuis dat heeft bedoeld. In de bewuste uitzending zei hij namelijk: „Het wordt ook steeds gekker.” Van der Gijp hoopt vooral dat mensen zich wat minder storen aan wat er allemaal op sociale media geroepen wordt. Zelf heeft hij dat niet, maar: „Iedereen mag daar zeggen dat ze me doodschieten of mijn kop eraf hakken. Ze doen het toch niet.”