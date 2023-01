Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder niet welkom bij D66-spotje en is cynisch: ‘Baal er flink van’

Wie gisteravond naar talkshow HLF8 keek, zag daar een ‘balende’ Jack van Gelder zitten. Op cynische wijze zei de inmiddels vaste tafelgast dat er „iets verschrikkelijks is gebeurd”. Hij mag niet figureren in een D66-spotje.

„Je zit er doorheen, hè. Je ziet ook wat grauw”, begint presentatrice Hélène Hendriks. Jack van Gelder knikt instemmend en trekt een serieuze blik. „Nou ja, er is iets verschrikkelijks gebeurd vandaag. D66 is nadrukkelijk bezig met het zoeken van allerlei figuranten in aanloop naar de verkiezingen.” Maar Van Gelder is vanwege zijn leeftijd uitgesloten van deelname.

Castingbureau zoekt figuranten voor D66-spotje

De oud-voetbalcommentator haakt daarmee in op een mail van een castingbureau dat voor D66 op zoek is naar mensen die „een mix van de samenleving” weergeven. De politieke partij wil een spotje opnemen en heeft daarvoor diverse figuranten nodig.

Politiek verslaggever Thomas van Groningen, die de mail gisteren met zijn volgers deelde, vindt de oproep opmerkelijk. „Noem me naïef. Maar ik dacht dat de personen in campagnevideo’s van politieke partijen altijd echt betrokken waren bij de partij. Waarom zien we ze anders?”



Voor wie nog een zakcentje wil verdienen: D66 is via een castingbureau op zoek naar mensen die een ‘mix van de samenleving’ weergeven. pic.twitter.com/E0zo2HVtIQ — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) January 23, 2023

Jack van Gelder: ‘Ik baal hier flink van’

Ook in de studio wordt de mail aangehaald. Jack van Gelder was in eerste instantie zeer geïnteresseerd, zegt hij op een duidelijk cynische toon. „In het begin was ik nog heel erg enthousiast. Ze zoeken dus diverse figuranten en dat vind ik leuk om te doen. Dat doe ik al mijn hele leven. Het is mijn favoriete partij. Maar dan lees je zo’n laatste zin: verschillende mensen gezocht tussen de 18 en 70 jaar.”

Dan ga je nat, roept Hélène Hendriks lachend. „Want jij bent natuurlijk al 75″, zegt ze. „Ja, ik ben boven de 70. Daar baal ik dus flink van. Ik had dit graag gedaan voor mevrouw Kaag.” Niet echt dus, want het verhaal van Van Gelder blijkt allemaal satire. De oud-voetbalcommentator is al tijden erg kritisch op Kaag en haar partij.

‘Dit is een heel slecht toneelstukje van ons’

En voor wie dat nog niet duidelijk was, verduidelijkt Hendriks: „Dit is wel een heel slecht toneelstukje van ons.” Van Gelder is het met haar eens. „Maar we doen het de volgende keer gewoon weer hoor. We houden hiervan.” Daarmee doelen de twee op andere ‘toneelstukjes’ die Van Gelder weleens in de talkshow opvoert.

Ook politicoloog en VVD’er Raymond Mens zit aan tafel. Hij zou zelf ook geen castingbureau inschakelen. „Wat wij vaak deden bij het opnemen van een reclamespotje is een paar mensen die bij de VVD werken vragen om mee te doen. Dan kom je vanzelf wel op een redelijk gemixte groep mensen. Daar hoef je geen castingbureau voor in te schakelen. Al is Jack van Gelder bij ons welkom, hoor.”

Kijk de aflevering van HLF8 hier terug.