Bijval voor Steven Berghuis die fel uithaalt naar ‘ophitsende’ media: ‘Ongelofelijk dapper’

Ajax-speler Steven Berghuis haalde gisteren na afloop van de Klassieker in De Kuip (1-1) fel uit naar de media, die volgens hem de boel ophitsen. Zijn stevige uitspraken kunnen op veel bijval rekenen.

De international stapte ruim twee jaar geleden van Feyenoord over naar aartsrivaal Ajax. De beladen transfer viel niet in goede aarde bij veel Feyenoord-fans.

Steven Berghuis: ‘René van der Gijp is de domste’

Berghuis was gisteren voor het eerst met publiek terug in een vijandige Kuip. De sfeer in het stadion viel hem mee, maar de Ajacied wilde na afloop wel zijn verhaal kwijt over de voorafgaande dagen. „De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving. Ik heb verstandige mensen gehoord, onze trainer en de trainer van Feyenoord bijvoorbeeld, maar ook hele domme”, zei hij tegen ESPN. „Allereerst René van der Gijp, ik begin met de domste. De dingen die hij over mij heeft gezegd. En dan het AD, met mij in Ajax-shirt schreeuwend op de cover. Het heeft wel impact gehad op mij en mijn familie. Ik denk dat media moeten nadenken voordat ze wat zeggen of schrijven. Mijn enige oma die nog leeft stuurde vlak voor de wedstrijd nog een bericht dat ze bezorgd is. Dit wordt gecreëerd door Van der Gijp en het AD. Maar ook bij Jinek, waar gezegd werd dat de Klassieker er een van leven en dood is. Waarom moet je die woorden gebruiken? Denk een beetje na.”

Berghuis werd tijdens de wedstrijd hard uitgefloten als hij in balbezit was. „Maar daar heb ik geen moeite mee”, zei hij. „De mensen hier zijn teleurgesteld dat ik naar Ajax ben gegaan. Dat mag natuurlijk. En dat snap ik goed. Fluiten mag. Met een paar spreekkoren kan ik ook leven. Met rivaliteit en vijandigheid heb ik geen moeite, maar met domme reacties vooraf wel. Mensen worden zo opgehitst. Dat lijkt me niet nodig.”

Reactie van het AD

Het AD heeft inmiddels gereageerd op de pittige uitspraken van Berghuis. In een reactie op de website zegt hoofdredacteur Rennie Rijpma: „Ik hoop dat Berghuis ook heeft gelezen wat er op en achter die cover stond. Als redactie van het AD hebben we de stemming tegen Steven Berghuis juist gede-escaleerd. Dat laat de bewuste cover zien, als je niet alleen naar de foto kijkt, maar ook de tekst leest. Zoals Berghuis zelf ook aangaf, begrijpen wij fluitconcerten tegen een speler die kiest voor een aartsrivaal en daar ligt ook de grens van het toelaatbare.”

Ook was Rijpma gisteravond te gast bij Renze op Zondag. Ze zei daar het „sterk” te vinden dat Berghuis zich uitspreekt, maar ontkent dat de krant olie op het vuur wilde gooien. „Als ik zelf aan afgelopen week terugdenk, denk ik dat we in onze berichtgeving met name stil hebben gestaan hoe we alles wat er rond Steven Berghuis gebeurt kunnen de-escaleren.” Rijpma begrijpt waarom Berghuis moeite heeft met de gekozen foto, waarop hij schreeuwend is vastgelegd. „Met die gedachte is hij zeker niet op de cover gezet, maar als ik er nu nog een keer naar kijk, denk ik: we hadden wellicht ook een andere foto kunnen kiezen.”

Bijval voor Berghuis

In Studio Voetbal zei sportcommentator Arno Vermeulen het „dapper” van Berghuis te vinden. „Je moet het ook echt durven en zo goed kunnen onderbouwen als hij dat op dat moment voor de camera doet. Wij media moeten misschien ook soms beter nadenken over dit soort dingen. Die cover is inderdaad, als je er nu over nadenkt, niet handig.” Ook op Twitter klinkt veel lof voor het statement van de Ajax-speler.



Ongelofelijk dapper statement van Steven Berghuis na de wedstrijd. Spelen achter een net en je familie die wordt bedreigd is totale gekte. Ik zelf zou zo nooit willen werken. Tijd voor een staking. https://t.co/qswX2gdpAM via @vi_nl — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) January 22, 2023



Vanaf nu beschouw ik Berghuis als een vriend. Wat een statement gaf hij daar af. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) January 22, 2023



Volkomen terecht en zeer sterk commentaar van Berghuis. Veel luie en domme media zien ranzigheid op sociale media alleen maar als entertainment en vergroten de ellende. Sociale media en de echte wereld moeten vooral gescheiden blijven. https://t.co/38uFdoyMlO — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) January 22, 2023



Zeer goed interview van Berghuis! De media is te bepalend in het sturen van een beeldvorming. Met name social media is gif in deze. Een andere topper (Max Verstappen) heeft dit ook ondervonden en zal het hier roerend mee eens zijn! — Jur Koolen (@JurKoolen) January 23, 2023



Met terugwerkende kracht: Steven Berghuis Man of the Match. Fucking held! #feyAJA #Ajax pic.twitter.com/CKJkedmoms — van pogo tot popo (@vanpogototpopo) January 22, 2023



Of de media ff wil nadenken. Berghuis ❤️ pic.twitter.com/C6IKoMUg7s — Simcha (@Simcha_) January 22, 2023



Goed interview van Berghuis. Hopelijk is dit hoofdstuk nu afgesloten. Rivaliteit is geen excuus voor bedreigingen en het lastig vallen van familieleden. #feyaja — Roel (@BullaudeSZN) January 22, 2023



Diepe buiging voor Steven Berghuis van deze Feyenoord aanhanger. Chapeu! https://t.co/0Exde1XDAh — Philip Den Ouden (@Philipden_Ouden) January 22, 2023



