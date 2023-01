Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Boskamp lag dagen op de ic: ‘Zonder de dokters was ik pleite’

Wie zich afvraagt waarom Jan Boskamp een tijdje van de radar was: de voetbalanalist lag rond de kerstperiode zes dagen lang op de intensive care. Bij Veronica Offside legde hij gisteravond uit dat het echt niet goed met hem ging. „Het was echt heel slecht. Ik was bijna bij de warme bakker. Zonder de dokters was ik nu pleite geweest.”

In het voetbalprogramma is hij openhartig over zijn gezondheid en het herstel. Zo vertelt hij dat hij een pacemaker heeft gekregen. Daarmee kon hij afgelopen weekend na lange tijd weer een wedstrijd van Feyenoord bezoeken. „Ik ben naar Feyenoord – Ajax gegaan, met de dokters erbij. Maar die zeiden dat het prima was.”

Jan Boskamp: ‘Al die machines, ik dacht dat ik in Star Wars was beland’

Daarna vertelt Boskamp dat hij zes dagen op de intensive care heeft gelegen in een ziekenhuis in België. Dat was rond de kerstperiode. „Daarvoor heb ik al twee keer een kijkoperatie gehad en toen hebben ze stents erin gezet. Maar het ging maar niet beter”, doelt hij op een hartaandoening die hij heeft. „Je rikketik was niet helemaal oké?”, vraagt presentator Wilfred Genee aan hem. „Nee, die was niet helemaal in orde”, bevestigt Boskamp.

„Dus toen weer naar het ziekenhuis”, gaat hij verder. „En toen zeiden ze: ah, morgen mag je naar huis. Maar ik heb er nog twaalf dagen gelegen.” Volgens Boskamp werd er een pacemaker bij zijn hart geplaatst. „Ik dacht dat ik in Star Wars was beland. Al die machines, waar was ik nou terecht gekomen?”

Boskamp kreeg er het RS-virus bovenop

Het zat hem niet mee, want ondertussen kreeg hij ook nog het RS-virus erbovenop. „Die kinderziekte kreeg ik er nog bij. En dan nog de longen. Die zaten vol met water. Maar de dokters en verpleegsters: fantastisch”, is hij lyrisch over de behandeling die hij heeft gekregen.

Wilfred Genee wil nog weten hoe de populaire Rotterdamse voetbalanalist al zijn overtollige water is kwijtgeraakt. Een heel smakelijk verhaal is dat namelijk niet. „Haha, wat ben je toch een klootzak. Ik dacht dat je was veranderd. Nou, ze hebben een dingetje in mijn piemel gestopt en het liep zo eruit. Niet normaal, ze hebben zo 10 liter eruit gehaald.”

‘Ik zei dat ik altijd zo moe was’

Jan Boskamp zegt dat hij er nu weer helemaal bovenop is. Hij voelt zich zelfs beter dan ooit tevoren. „Dat is niet te geloven. Ik zei altijd dat ik zo moe was.” Maar dat is nu verdwenen, aldus Nederlands bekendste liefhebber van de bamischijf.

„Ze moeten vaker vocht uit je piemel halen”, haakt Andy van der Meijde daar lachend op in. „Dan voel je je goed!”

Kijk de aflevering van Veronica Offside van gisteravond hier terug.