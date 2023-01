Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goldband-zanger wil wat rechtzetten na ‘bekrompen’ ophef over cokesnuiven: ‘Media geven het een platform’

Milo Driessen, een van de leden van Goldband, is bij Khalid & Sophie nog eens ingegaan op het filmpje waarin hij op het podium snuift. Alhoewel de zanger gisteravond benadrukte dat het geen slimme actie was, vindt hij de ophef erover bekrompen. „Volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken”, zei hij in de talkshow.

Goldband was bij Sophie Hilbrand te gast vanwege het winnen van de Popprijs afgelopen zaterdag. Maar de presentatrice wilde daarnaast een reactie van de mannen op het snuifincident. Vorige week dook een filmpje op waarin waarin zanger Milo openlijk cocaïne snoof tijdens een optreden met oud & nieuw.

‘Ik dacht geen moment na, eigenlijk’

„Jullie zijn van 0 naar 100 gegaan”, begint Hilbrand. „Alles uit de kast, gekkigheid. En nog meer gekkigheid is dat filmpje van jou. We gaan er toch even naar kijken. Iemand geeft jou cocaïne terwijl je staat op te treden. Wat gebeurde hier precies?”, wil presentatrice weten. „Ja, dat is wel duidelijk toch?”, lachen de bandleden.

Dan gaat Milo bij Khalid & Sophie in op het incident. „We traden in de Tivoli op met Oud en Nieuw. Er stond een bende vol met feestende mensen voor mijn neus. Iemand was aan het snuiven, die reikte me het aan. En toen dacht ik geen moment na eigenlijk. Maar nu ben ik bekend en twintig dagen later wordt het ineens op internet gegooid door ene Dario. Dankjewel nog…”, reageert hij verbitterd.



Dit is jullie schuld, jullie hebben ons dit aangedaan pic.twitter.com/C6rnwvJaXe — laat me met rust (@plestik) January 20, 2023

Milo van Goldband: ‘Ik vind dat er behoorlijk bekrompen over wordt gedaan’

Of hij het onhandig vindt? „Super onhandig”, benadrukt Milo nog eens. „Ik had het niet hoeven doen.” Maar hij wil ook nog het een en ander nuanceren over drugsgebruik. „Volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. Dat gebeurt al duizenden jaren. Ik vind dat er behoorlijk bekrompen over wordt gedaan.”

„Natuurlijk moet ik het niet doen. Het is niet cool, zeker niet voor kleine kinderen. Die zien dit nu allemaal dankzij dit soort journalistieke platforms…”, hekelt hij de rol van de media in het geheel. Die geven het filmpje volgens Milo een platform. „Ik stond daar met allemaal 18-plussers te feesten.”

De leden van Goldband beginnen het jaar 2023 rustig qua drank en drugs, zeggen ze even later. Ze werken vooral toe naar hun uitverkochte optredens in AFAS Live in maart. Daar willen ze „met een frisse neus” staan, zegt Goldband-lid Karel Gerlach.