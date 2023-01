Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny de Mol tóch terug op zijn HLF8-stoel: ‘Verschrikkelijke tijd, maar wil draad weer oppakken’

De kogel is door de kerk: Johnny de Mol keert terug als presentator van ‘zijn’ HLF8. Je kunt zelfs vanavond al voor de buis kruipen om de comeback van het vertrouwde gezicht te zien.

In april vorig jaar kwam De Mol zwaar onder vuur te liggen, nadat uitlekte dat zijn ex-partner Shima Kaes eind 2020 aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen hem heeft gedaan. Nadat hij opnieuw werd beschuldigd van ongepast gedrag, legde de presentator zijn werkzaamheden bij de talkshow neer. In oktober seponeerde het OM de aangifte wegens gebrek aan bewijs.

De presentatie van HLF8 heeft nogal wat voeten in de aarde gehad nadat De Mol stopte. Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen het stokje tijdelijk van hem over, maar toen Ter Braak overstapte naar RTL ging de zoektocht onverhoopt verder. Eind december hakte Talpa de knoop door: Sam Hagens werd de nieuwe HLF8-presentator, afwisselend met Hendriks. Eerder deze maand werd bekend dat de talkshow nóg een presentator krijgt en we weten nu dus eindelijk wie dat is: niemand minder De Mol himself.

Johnny de Mol: ‘Heerlijk om weer terug te zijn’

De Mol is vanavond voor het eerst alweer te zien als presentator van zijn talkshow HLF8 op SBS6, zegt hij in een interview in De Telegraaf. Het nieuws komt als een verrassing, want in oktober liet hij nog weten niet meer terug te keren naar het programma. Tot die tijd ging men er nog vanuit dat De Mol uiteindelijk weer zou terugkeren op zijn HLF8-stoel. „Ondanks de positieve uitslag van het onderzoek, valt de weerslag van deze hele periode Johnny zwaarder dan gedacht. Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving”, was destijds in een verklaring te lezen.

Programmadirecteur Marco Louwerens wist hem tóch op andere gedachten te brengen, zo vertelt hij in het interview. „Hélène Hendriks en Sam Hagens kunnen elk maar twee avonden presenteren. En ik doe daarom dus de vijfde.” De presentator zegt tegen de krant weer klaar te zijn voor zijn terugkeer en vindt dat het team van HLF8 het in zijn afwezigheid fantastisch heeft gedaan. „Ik vind het heerlijk om een of twee avonden terug te zijn. Zo kan ik rustig de draad weer oppakken.”

Hij vertelt dat hij in oktober eigenlijk ook al stond te trappelen om weer bij HLF8 aan de slag te gaan, maar dat zijn partner (Anouk van Schie) tegen hem zei dat hij nog beter even de tijd kon nemen. Achteraf is hij daar blij mee. „Anouk had gelijk. Ik had al die tijd onder zo’n druk gestaan.” De Mol is niet van plan om iets over de kwestie te zeggen op televisie. „Maar alles is bespreekbaar aan tafel, dus als een van de gasten zou vragen hoe het met me gaat, dan ben je er eigenlijk al. En dan loop ik daar ook niet voor weg.”

Turbulent jaar

De Mol blikt ook terug op de aangifte die Kaes tegen hem deed. „De hele kwestie met mijn ex heeft een behoorlijke impact gehad. Geen moment was het uit m’n gedachten.” Sowieso was het een turbulent jaar voor de hele familie De Mol. „Voor mijn vader, en voor Linda, voor wie het ook voor het eerst was dat ze zo onder vuur kwam te liggen. De manier waarop: zo hard en meedogenloos. Wat had zij nou gedaan? Maar wat er het meest heeft ingehakt, was de ziekte van mijn zus, Daniëlle van ’t Schip. Daarbij valt echt alles in het niet en dat houdt ons als hechte familie het meest bezig.”

Hij zegt dat het een „verschrikkelijke tijd” was, maar dat hij graag de draad weer wil oppakken. De afgelopen periode nam De Mol de tijd om alles te verwerken. Ook was hij een tijdje weg naar „een eiland in de Indische Oceaan”. „We zijn net terug en ik ben er klaar voor, en klaar mee!”

Talpa blij met terugkeer

Talpa laat vandaag weten „ontzettend blij te zijn dat Johnny weer als host plaatsneemt aan de tafel van HLF8“. „In de periode dat Johnny een stap terug deed om zich te richten op zijn welzijn en die van zijn directe omgeving, zijn we met elkaar in gesprek gebleven en hebben we hem op een gegeven moment gevraagd de vrijdagavonduitzendingen van HLF8 te presenteren”, meldt een woordvoerder.