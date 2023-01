Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Willem Engel grotendeels vrijgesproken in rechtszaak: ‘Maand voorwaardelijk’

Willem Engel (45) , de voormalig voorman van actiegroep Viruswaarheid en protestgezicht tegen het coronabeleid, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Dat heeft de rechter vandaag besloten in de strafzaak die tegen hem liep. De rechtbank geeft daarmee geen gehoor aan de eis van het Openbaar Ministerie dat een taakstraf van 180 uur en celstraf van drie maanden voorwaardelijk eiste.

Engel is inmiddels onlosmakelijk verbonden met complottheorieën, wantrouwen richting de overheid en coronaprotesten. Vandaag was daar dan de uitspraak in zijn rechtszaak die sinds vorig jaar bezig is. Hij werd grotendeels vrijgesproken.

Willem Engel grotendeels vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie vervolgde Engel vanwege opruiing op sociale media. Daarbij riep hij onder meer mensen via Twitter op om prikbussen te fotograferen of demonstraties op het Malieveld in Den Haag bij te wonen, die destijds verboden waren. Daarnaast moedigde hij aan om een verzorgingshuis in Goirle te bellen dat wegens een corona-uitbraak voor bezoekers gesloten was.

Maar de rechtbank nam alle uitlatingen onder de loep en kon weinig berichten vinden die direct onder opruiing vielen of strafbaar waren. Eind 2021 was daar een collectieve aangifte, ondertekend door 22.581 mensen, die de zaak in beweging bracht. Daarna begon het OM in Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek. Woensdag 16 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, werd hij opgepakt bij een stemlokaal in Rotterdam. Hij zat twee weken in voorarrest. Kort nadat hij weer buiten stond koos Engel ervoor om een interview te geven dat op YouTube verscheen. Niet veel later werd hij wederom opgepakt.

Beschuldigd van opruiing in rechtszaak

In juni vorig jaar begon de strafzaak tegen Engel. Het verweer van Engel en zijn advocaat? De Viruswaarheid-voorman beriep zich op zijn rol als activist in het publieke debat en vrijheid van meningsuiting. De zaak vervolgde eind september, waarbij getuigen uit de kring van Viruswaarheid gehoord werden. In november volgde de inhoudelijke behandeling en de strafeis. Het OM eiste een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk.

Vandaag was daar dan de uitspraak tegen Engel. Vorige week wraakte hij de rechters nog tijdens een vierde zitting. Waarom? Hij wantrouwde de rechters over hun onafhankelijkheid. Maar de wrakingskamer wees zijn verzoek af. Daardoor behield Engel gedurende de hele zaak dezelfde rechters. Engel bejegende de rechters van vooringenomenheid. Maar ondanks het wantrouwen bleken de rechtbank meer op zijn hand dan hij wellicht dacht. De rechter achtte het grootste deel van zijn oproepen en berichten niet als opruiend. Zo omschreef hij een van de berichten als „vervelend en irritant, maar geen strafbaar feit”.

Voorwaardelijke celstraf van een maand

„De verdachte heeft geen strafblad en zijn leven op orde”, concludeerde de rechtbank. Engel heeft volgens hen al leed ondervonden aan de strafzaak en hoopt met het opleggen van een voorwaardelijke straf, toekomstig gedrag van hem te voorkomen.