Johan Derksen geeft familie Hazes ervan langs: ‘Daar moet ik echt van kotsen’

Kijkcijferhit Vandaag Inside is sinds deze week weer als vertrouwd op de buis te zien. En daar is weinig veranderd, zo blijkt al. De heren zijn nog steeds kampioen in ongegeneerd moddergooien naar BN’ers. In de aflevering van gisteravond krijgt de familie Hazes er stevig van langs van analist Johan Derksen. Ook geeft vaste tafelgast Özcan Akyol een update over twee omstreden sterren.

De familie Hazes is veel in het nieuws vanwege de rechtszaak die dochter Roxeanne tegen moeder Rachel aanspant. De zaak heeft te maken met de erfenis van André Hazes senior.

Johan Derksen over de familie Hazes: ‘Nog nooit zo’n hysterische familie gezien’

Het is presentator Wilfred Genee die de kwestie aansnijdt. „Dat wordt een beetje vermoeiend, toch?” Derksen windt er geen doekjes om: „Daar moet ik iedere ochtend van kosten. Ik heb nog nooit zo’n hysterische familie gezien. Of die kleine heeft weer een andere juffrouw geneukt of die dochter heeft wat. Die moeder is de ergste, dat is een hysterica eersteklas. En als het nu zo is dat André Hazes een erfenis had..” „Je weet het wel allemaal hè, hoe het in elkaar zit”, zegt Genee plagend. „Je kunt er niet omheen”, verdedigt Derksen zich.

Genee vat samen wat er aan de hand is: „Het verhaal is dus dat Rachel geen recht zou hebben op de erfenis, dat die alleen voor de kinderen is. Maar inmiddels heeft een van de advocaten, Royce de Vries, aangegeven dat dat niet zou kloppen. En dat de kinderen mogen kijken wat er in het testament zou staan.” „Hadden ze eerder moeten doen”, vindt Akyol. Derksen: „Als je een goede moeder bent, dan communiceer je met je kinderen wat er in zo’n erfenis staat.”

Özcan Akyol geeft update over Johnny de Mol en Matthijs van Nieuwkerk

Naast de sneertjes naar de familie Hazes kregen kijkers gisteravond ook een update over twee BN’ers voorgeschoteld. „Ik heb Johnny de Mol gezien”, vertelt Akyol. „Ik reed op de A1 naar Amsterdam en opeens was er links van mij een hele dure bak. Iemand zat te zwaaien en ik dacht: wat is dat nou? Keek ik en was het Johnny de Mol, heel blij.” Nadat de twee elkaar toevallig op de snelweg tegenkwamen, hingen ze niet veel later met elkaar aan de telefoon. Akyol vroeg hem in dit telefoontje naar de verhalen die er over De Mol rondgaan. Volgens Rutger Castricum zou hij last hebben van hartkloppingen. Maar daar is niets van waar, vertelt Akyol. „Hij zei: ‘Ik heb geen hartproblemen, ik heb geen stress. Ik ben me rustig aan het oriënteren wat ik ga doen, dus al die verhalen over mij en mijn toestand kloppen niet.’ Hij had echt veel energie volgens Akyol: „‘Als de tijd rijp is ga ik weer een nieuw programma doen’, zij hij.” „Dat is goed om te horen”, vindt Genee. „Ik vind Johnny een wereldgozer”, laat Derksen nog weten.

Ook over Matthijs van Nieuwkerk heeft Akyol iets te vertellen. Volgens hem hoeven we niet te verwachten dat de presentator, die onder vuur ligt vanwege grensoverschrijdend gedrag, binnenkort weer op de buis te zien is. „Matthijs is het onderzoek aan het afwachten, maar is is relaxed.”

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.