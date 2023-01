Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zet je schrap vandaag: gladheid, sneeuw en een loeidrukke ochtendspits

Wie vandaag de weg op gaat, moet zich flink schrap zetten. Het is loeidruk én glad.

De ANWB voorspelde gisteren al dat het „pittig op de weg” zou worden. Ook de Rijkswaterstaat waarschuwde voor een drukkere ochtendspits deze ochtend. Dat komt niet alleen door de winterse omstandigheden, maar ook door een staking van het streekvervoer. De dienst probeert de gladheid zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd te strooien.

Gladheid zorgt voor ongelukken en ochtendspits

De gladheid heeft al voor meerdere ongelukken op de weg gezorgd. Dat meldt de Rijkswaterstaat. Hierdoor is de ochtendspits vroeg begonnen. Zo zijn er op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer twee rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Dat levert veel vertraging op rondom Eindhoven. Ook op de A27 richting Utrecht is vlak voor knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A2.

De ANWB ziet verder dat op veel plekken in het zuiden van het land langzaam wordt gereden vanwege winterse buien. Naast het slechte weer is het ook drukker op de weg wegens een staking in het regionale openbare vervoer. „Maar veel mensen zijn al op de hoogte van die staking en zullen daar wel op anticiperen. We verwachten dat de invloed van het weer iets groter zal zijn op deze ochtendspits”, zei een woordvoerder van de ANWB.

Code geel

Het KNMI heeft gisteravond voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege gladheid. Het weerinstituut waarschuwde dat er kans is op gladheid door hagel- en sneeuwbuien en door bevriezing van natte wegen. Code geel was van kracht tot 07.00 uur, behalve voor Zuid-Holland en de Waddeneilanden. Voor Limburg gold de code pas in de loop van de nacht en eindigt die om 10.00 uur. Daar kan 1 tot 3 cm sneeuw vallen. Het KNMI heeft voor vanavond opnieuw code geel afgegeven, vanwege kans op gladheid door winterse buien en bevriezing van wegen.



Vandaag geldt voor het hele land #codegeel vanwege winterse buien en kans op gladheid. En dat zien we ook al op de weg: zo is op de #A2 bij knp. De Hogt richting Maastricht een vrachtwagen geschaard. Op pad? Pas je rijstijl aan en check je route 👉 https://t.co/AkieH73nbO. pic.twitter.com/JYHWkdl0Lw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 19, 2023

Nederlanders worden wakker in witte wereld

Hoewel de winterse buien voor veel hommeles op de weg zorgen, laat de sneeuwval de harten van veel Nederlanders sneller kloppen. Twitteraars haastten zich om sfeerplaatjes van het winterse wonderlandschap te delen:



