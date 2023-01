Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijval voor Roxeanne Hazes die moeder voor de rechter sleept: ‘Rachel is een ordinaire geldwolf’

Er is veel in het leven onzeker, maar één ding staat vast: met de familie Hazes is het nooit saai. Nieuwste hoofdstuk in de saga is dat Roxeanne Hazes haar moeder, Rachel Hazes, voor de rechter sleept. En daar vindt men uiteraard iets van.

Roxeanne en Rachel hebben het al langer aan de stok. In De Beste Zangers deed Roxeanne nog een boekje open over haar traumatische jeugd en de wonden die haar moeder bij haar heeft achtergelaten.

Roxeanne Hazes spant kort geding aan tegen Rachel Hazes

RTL Boulevard kondigde het nieuws gisteravond groots aan: Roxeanne heeft een kort geding aangespannen tegen Rachel. De zaak heeft te maken met de erfenis van André Hazes senior. Roxeannes woordvoerder Bernard Tomlow plaatste al eerder vraagtekens bij het erfgenaamschap van Rachel. Volgens hem waren alleen de kinderen erfgenaam.

Er zijn nog weinig details over de zaak bekend, maar de woordvoerder van de zangeres liet aan RTL Boulevard het volgende weten: „Er is maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken. Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen.”

De zaak is niet alleen door Roxeanne aangespannen, maar ook door de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was. Het kort geding dient volgens het showbizzprogramma op 9 februari in de rechtbank in Utrecht.

Reacties: ‘Roxeanne heeft gelijk’

Roxeanne wordt vaker geprezen als de leukste uit het Hazes-nest en kan ook nu weer op bijval rekenen. „En gelijk heeft ze. Ras stond zelfs op het punt van scheiden van André toen dat door een speling van het lot niet doorging”, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. Een ander: „Triest voor haar. Dat ze haar eigen moeder voor het gerecht moet slepen.” Voor Rachel klinkt weinig sympathie. Ze wordt onder andere een „narcist ten top” en een „ordinaire geldwolf” genoemd.



Die Rachel is gewoon een ordinaire geldwolf. Zij is echt niet uit liefde met André getrouwd naar om zelf beroemd te worden….🧐Roxeanne sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis’ https://t.co/XqhbnUkrWw via @Telegraaf — Johan (@Johan55961986) January 5, 2023



en ze heeft gelijk!!

👍👊 Roxeanne Hazes sleept moeder voor rechter om erfenis Hazes senior via @Telegraaf https://t.co/Rv08TAzgD1 — EddeSah (@EddeSah) January 5, 2023



Rachel Hazes, de narcist ten top. Voor haar was, is en zal 1 het belangrijkste zijn in haar leven…Rachel herself🤮🤮🤬🤬 — Gianni (@Gianni5nov1972) January 6, 2023



Je kan je kind niet onterven. Ze hebben altijd recht op het kindsdeel of een deel daarvan. Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis https://t.co/Wtp88qBIHt — Emma2028 (@Emma20282) January 5, 2023

Toch is er ook een enkeling die niet achter de beslissing van Roxeanne staat. „Een beetje meid verwerpt de erfenis. Dat is pas stoer”, vindt iemand bijvoorbeeld. En natuurlijk zijn er ook weer een hoop mensen die de media-aandacht voor de familie spuugzat zijn. „Het jaar begint goed voor de familie Tokkie….pardon Hazes.” Erover gegrapt wordt er ook: „Erg slecht geslapen door dat gedoe tussen Rachel en Roxanne Hazes. Trek me dat toch onbewust aan.” Ook vragen mensen zich af wat Hazes senior er allemaal van had gevonden.



Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis https://t.co/0wfHjQ6C7z Wat een rare familie!! — Diny strouken (@DStrouken) January 5, 2023



Dat modder gooien in deze Tokkie familie houdt dat ooit nog op? Wie zit erop dit leesvoer te wachten? Stop met hen een podium te geven @NUnl#Hazes #paupernieuws Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om André Hazes' erfenis https://t.co/2npt2BXnpJ via @NUnl — Goeloise (@doggeltje) January 5, 2023



Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis. Die familie is door en door verrot https://t.co/W3gXkfdwPW — Terence (@tessi58) January 6, 2023



Toch een hecht gezin. Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om André Hazes' erfenis https://t.co/i0ivZyRN4I — Max Moos facisten oprotten. Fuck Trump en Putin. (@MaxMoos9) January 6, 2023

Guido den Aantrekker wekt verbazing

Story-baas Guido den Aantrekker nam het gisteravond in Shownieuws op voor La Hazes, die een goede vriendin van hem is. „Ik heb altijd gezegd en dat blijf ik ook doen, dat Rachel een hele goede moeder is, die nog liever haar onderbeen zou amputeren dan dat ze haar beide kinderen financieel zou benadelen.” Op Twitter wordt er verbolgen gereageerd op het feit dat Van Aantrekker voor moeder Hazes in de bres springt. „Hele goede moeder? Ga toch weg Guido!”, klinkt er onder andere.



Fanboy Guido blijft kamp Rachel Friedel verdedigen tot het bittere einde. #shownieuws pic.twitter.com/SR4tzhXWhZ — Rammsterdamm (@Rammsterdamm) January 5, 2023



Hoe kan @GdenAantrekker vol blijven houden @RoxeanneHazes goed te kennen? Neem aan dat #Roxeanne geen contact heeft met de grootste fan van #Rachelhazes. Roxeanne is inmiddels een volwassen vrouw en niet het kind dat Guido ooit dacht te kennen. #Shownieuws — Kat1278 (@Kat12782) January 6, 2023



