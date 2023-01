Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor het eerst meer jonge mannen dan vrouwen aan het werk

Jonge mannen hebben afgelopen jaar jonge vrouwen ingehaald op de werkvloer. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2oo3 zijn er meer jonge mannen in dienst. Van de mannen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar had eind vorig jaar ruim 77 procent betaald werk, meldt statistiekbureau CBS. Bij de vrouwen was dat net iets meer dan 75 procent. Sowieso hadden veel meer jonge mensen een baan dan net na het begin van de coronapandemie.

In mei 2020 werkte volgens het CBS nog 63,8 procent van de jonge mannen en 70,2 procent van de jonge vrouwen. In de loop van het afgelopen jaar zaten de mannen de vrouwen steeds dichter op de hielen, en nu hebben ze de vrouwen dus ingehaald.

Meeste jonge mensen volgen nog onderwijs naast werk

Werkenden uit de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar volgen meestal daarnaast nog onderwijs. Schoolgaande mannen of studerende jongeren zijn vaker gaan werken dan voor de coronapandemie.

Ook degenen die geen onderwijs (meer) volgden gingen meer werken, maar bij hen was de toename minder groot. Studenten en scholieren werken meestal minder dan 12 uur per week, maar ook in deze groep kwamen er meer werkenden bij met grotere banen. Bij jonge vrouwen waren de verschillen klein ten opzichte van drie jaar eerder, ongeacht of ze wel of niet onderwijs volgden.

Ook als wordt gekeken naar de beroepsklassen waarin de jongeren werken, blijken er verschillen tussen mannen en vrouwen. In de horeca kwamen er in de dienstverlenende beroepen zowel jonge mannen als jonge vrouwen bij. In technische en ICT-beroepen gingen wel meer jonge mannen werken, maar niet meer jonge vrouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingenieurs en software- en applicatieontwikkelaars.

Werkloosheid opnieuw gedaald

Ook brengt CBS vandaag het nieuws dat de werkloosheid in december opnieuw is gedaald. In de laatste maand van 2022 zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk.. Een maand eerder was dat 3,6 procent. De ontwikkeling is opvallend, want veel economen gaan ervan uit dat de economie in een recessie terechtkomt. Vaak heeft economische krimp juist het gevolg dat er minder banen zijn.