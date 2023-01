Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jinek-kijkers verbaasd over billen-item: ‘Mijn hemel’

Eva Jinek schakelde in haar talkshow van de ongelijkheidskloof in Nederland plotsklaps over naar een billen-item. Daar vertelde haar tafelgast Lena Semanova over de bilvergrotingen die zij onderging. Kijkers verbazen zich over haar verhaal, maar ook over het feit dat het item in Jinek verschijnt.

De Brazilian But Lift, of kort gezegd de BBL, waarvan ook documentaire-maker Ewout Genemans de operaties in Turkije al eens voor onder de loep nam, wordt aan tafel besproken. De plastische ingreep vergroot de bil en is populair bij veel jonge vrouwen. Aan de Jinek-tafel zitten verschillende vrouwen die meepraten over de kont.

Lena Semanova heeft spijt van bilvergroting

Reality-gezicht Lena Semanova (23) onderging zo’n BBL-operatie en haar verhaal verbaast menig Jinek-kijker. Wat haar tot deze operatie aanmoedigde? „Instagram”, legt ze uit. Inmiddels is haar bilpartij aardig groot, maar daar lijkt ze niet echt tevreden mee. Semanova legt uit dat je na zo’n operatie sneller aankomt op de plekken waar vet is ingespoten.

Volgens de realityster kun je tegenwoordig op Instagram heel gemakkelijk een nieuwe bilpartij uitzoeken. Na haar operatie in Turkije mocht ze drie maanden niet zitten. Volgens de andere tafelgasten klinkt dat als een hel, maar na de eerste operatie volgde een tweede ingreep voor Semanova. Eentje waar ze inmiddels spijt van heeft. Waarom? De chirurg heeft haar lichaam behoorlijk toegetakeld, vertelt ze. „Ik sta niet meer achter grote billen.” De arts heeft namelijk niet aan haar wensen voldaan. Ze wilde dat het vet uit haar lichaam wegging, iets wat niet gebeurde, legt ze uit. Semanova vindt het zonde dat ze deze operaties onderging. „Als ik het terug kon draaien, had ik het nooit gedaan.” Al vertelt ze later dat niemand deze beslissing uit haar hoofd had kunnen praten.

Jinek-kijkers verbaasd over billen-item

Semanova doet mee aan het realityprogramma Echte Meisjes in de Jungle, waarin zij regelmatig uitglijers maakt en achterover valt. Haar evenwichtsprobleem wordt mede door haar bilpartij veroorzaakt. Maar ze legt uit dat het voornamelijk door een vitamine B12 tekort komt. Inmiddels is het lichaam en bouw van Semanova drastisch veranderd. En dat alles door de operatie aan haar billen. „Ik was vrij petit een paar jaar geleden.”

De reacties op het bil-item zijn niet bepaald aardig. Zo verbazen kijkers zich over de beslissingen die Semanova nam. Maar er klinkt ook verbazing over de onderwerpkeuze. Want hoewel het onderwerp over ongelijkheid in Nederland van tafelgast Sander Schimmelpenninck volgens kijkers hoge ogen gooide, blijkt het item over billen niet bij iedereen in de smaak te vallen.



Mijn hemel, dan ben je 23😲😫 #jinek — Joke Maria (@JokeMaria2) January 24, 2023



In bezit zijn van een overmatig achterwerk is je van het🤔🙄.

Oke moet die persoon zelf weten.

Waarom in Jinek 🤷.#jinek — Angel 45 (@Angel4565137402) January 24, 2023



Lekker 'frisse reacties' op een jonge vrouw die spijt heeft van haar cosmetische operaties en haar verhaal doet bij #jinek.

Twitter weet er wel weer raad mee. — Kosta (@popovits) January 24, 2023



Wat zijn de trends qua mannenbillen door de jaren heen? #justasking #jinek — Anita (@Anita_L_) January 24, 2023



#jinek gaat over #billen maar ik verbaas mij al jaren over die zwarte strepen boven de ogen (op een plaats ver boven waar ooit wenkbrauwen zaten) #fake — Majk ☮️ (@imajk) January 24, 2023



Billen uitzoeken op Instagram. Niveautje hoor. #jinek — Marianne de Reiger (@ReigerMarianne) January 24, 2023

