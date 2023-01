Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee reageert op ‘anti’-VVD-pleidooi Johan Derksen: ‘Jij riep niets anders dan VVD’

De provinciale verkiezingen liggen in het vooruitzicht en daarom gaat het aan menig talkshowtafel over de politiek. Gisteravond begon ook Johan Derksen bij Vandaag Inside een politiek pleidooi, waarbij de VVD er niet al te best vanaf kwam. Maar Wilfred Genee wees hem eventjes op het feit dat Derksen de VVD toch altijd prees.

Zo’n beetje aan iedere talkshowtafel verschijnen partijleiders en politieke figuren om hun visie te delen. Gisteravond vierde de VVD het 75-jarige jubileum van de partij en dat feestje kwam ook bij Vandaag Inside ter sprake. Overigens ontstond er eerder, wederom, VI-ophef over ‘domme’ opmerkingen van René van der Gijp.

Politiek ‘gemopper’ Vandaag Inside

Derksen, die voorheen een trots VVD-stemmer was, is niet meer te spreken over ‘zijn’ partij. Hij legt uit dat JA21 tegenwoordig de dingen belooft, die Derksen wil horen. Daarna begint het mopperen over het VVD-feestje.

Volgens hem probeert de VVD de „rijke jongensclub uit te hangen met een patserig feest”. Derksen vindt dat er namelijk met alle problematiek en geldzorgen in Nederland „niks te vieren” valt. „Het gaat heel slecht met het land en de veroorzaker is dat clubje dat daar zit.” Het VI-gezicht blijkt geen fan meer van de partij. „Een weldenkend mens stemt toch niet meer op de VVD?”

Wilfred Genee verbaasd over draai Johan Derksen

Presentator Wilfred Genee confronteert hem met zijn woorden uit het verleden. „Er was een tijd dat je niets anders riep dan VVD, VVD, VVD.” Derksen beaamt dat hij jarenlang VVD stemde, maar momenteel goed klaar is met de situatie. „Van VVD-beleid is echt geen sprake meer.”

Daarna komt de asielkwestie ter sprake. Er zijn namelijk meer dan 75.000 nieuwe opvangplaatsen nodig. Waarna Derksen benadrukt dat er 300.000 asielzoekers Nederland binnenkomen. Volgens Derksen kan dat niet langer. „We zitten bovenop elkaar in dit landje”. Iets waarvan hij, naar eigen zeggen, de enige is die dat hardop durft op te noemen. „Want Wilders nemen ze niet serieus.”

Derksen stemt geen VVD meer

En Derksen zet zijn pleidooi nog even voort. „We zijn langzamerhand één stad. De natuur, iedere boom wordt heilig verklaard. Maar we kunnen toch niet jarenlang alle vluchtelingen die het in het buitenland slechter hebben… behalve als ze door de oorlog verdreven worden. Wij kunnen niet het probleem van Azië en Afrika oplossen.”

Europese regelgeving is volgens Genee daarvan de oorzaak. Waarna Derksen benadrukt dat er een partij zou moeten overwegen om uit de Europese Unie te stappen. „Nu worden we totaal overbevolkt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan Derksen: "Een weldenkend mens stemt toch niet meer op de VVD? Ik was jarenlang trouw VVD-stemmer maar ik ben er nu goed klaar mee!" #vandaaginside #PS2023 — Jur Stam (@jur_stam) January 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan is een draaikont 1e klas. Heeft VVD gestemd, heeft Forum voor Democratie gestemd, heeft D66 gestemd en maakt nu reclame voor Ja21 #vandaaginside — albert kuiper (@albertkuiper8) January 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste Johan, dat je rechts stemt moet je zelf weten, maar dat je radicaal ultra rechts stemt doet mij achter de oren krabben.#vandaaginside — albert kuiper (@albertkuiper8) January 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nee Johan, uit de EU stappen is geen optie. We hebben de centjes uit Brussel heel hard nodig. Met onze huidige arbeids ethos, en alle parttime prinsesjes komt er nooit genoeg belastinggeld binnen #vandaaginside — Veerle (@Veertje87) January 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside derksen draaikont dat je bent! — Nettie (@ntti91732274) January 24, 2023

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.