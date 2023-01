Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Najib Amhali eerlijk tegen Dreamschool-jongeren over coke-verslaving: ‘Dealer vond het zelfs te veel’

Cabaretier Najib Amhali vertelde gisteren eerlijk over zijn cocaïneverslaving aan jongeren in het tv-programma Dreamschool. En zijn verslaving nam heftige vormen aan. Waarbij zelfs zijn dealer vond dat Amhali te veel coke gebruikte.

Amhali sprak gisteravond openhartig voor de groep leerlingen in Dreamschool. Het tv-programma biedt jongeren een kans om hun leven opnieuw op de rit te krijgen door drie weken lang een schoolprogramma te volgen met allerlei verschillende lessen en spreker. Aan onder meer Amhali de taak om bij te brengen wat verslaving met een mens doet én hoe je daar van kunt afkicken. Overigens vertelde tv-gezicht Dave Roelvink eerder ook over dezelfde verslaving, Amhali hielp hem bij het afkickproces.

Najib Amhali in Dreamschool openhartig over coke-verslaving

Amhali vertelt zijn verhaal over „verslaving, schaamte en schuldgevoel”. Hij komt uit gezin waar verslaving meer voorkomt, maar waar praten over gevoel er niet in zat. Iets wat volgens hem heel belangrijk is. Zijn eerste aanraking met drugs was met alcohol en blowen. Dat vluchten uit de realiteit hielp, volgens hem. „Dan hoefde ik niet te voelen, want als ik voelde, wist ik dat ik fout bezig was.” Drugs was voor hem destijds niet het probleem. „Het probleem was als de drugs op was.”

Hij raakt naar eigen zeggen verstrikt in een web en voelt zich om de haverklap een loser. „Elke keer als in nuchter was dan dacht ik: ‘Oké nu stop ik’. Maar zodra het 16.00 of 17.p00 uur was en ik voelde me goed, dan dacht ik: ‘Ah het kan best nog wel een keer’.” Eerder schreef Metro over wat cocaïne met je lichaam doet.

Dealer vond dat Amhali te veel cocaïne gebruikte

Dreamschool-leerling Davey, die ook worstelde met een cocaïneverslaving, vraagt aan Amhali of hij alleen of met vrienden drugs gebruikte. De cabaretier legt uit dat het ooit begon met zijn vriendengroep. Maar dat hij uiteindelijk niet meer genoeg had aan één zakje. „Dan gaan mensen zeggen: ‘Je gebruikt wel veel.’ Dus toen ben ik alleen gaan gebruiken.”

Zijn vrouw lag meestal rond 22.00 uur te slapen. „Dan begon mijn dag met mijn vriend cocaïne, drank en gokken.” Als zijn vrouw dan naar beneden kwam, schoof hij alle middelen opzij en verkondigde hij dat hij nog aan het werk was. Amhali vertelt dat hij dagen had waarbij hij soms na slechts drie uur alweer opnieuw wilde gebruiken. „Dat de dealer zelfs tegen mij zei: ‘Hé luister, ik ga nu niet weer langskomen’. Zelfs de dealer vond dat ik te veel gebruikte.”

Vier jaar clean

Hij snoof uiteindelijk drie à vier gram op een dag en werd steeds meer paranoïde. Davey herkent dat gevoel. Hij zat twee keer in een afkickkliniek, maar heeft zijn verslaving, naar eigen zeggen, onder controle. Al gebruikt Davey nog steeds. „Heel af en toe op een feestje of in het weekend.” Iets waar Amhali zijn twijfels over heeft, omdat hij bang is dat een verslaafde die controle niet heeft.

Amhali is zelf inmiddels vier jaar clean en had nooit gedacht dat hij zijn huidige leven ervoor terug zou krijgen. En de Porsche die voor de deur staat van het Dreamschool-gebouw, bewijst voor de leerlingen dat de cabaretier echt iets van zijn leven gemaakt heeft.



