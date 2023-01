Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel ouders willen geen lunch van de school: ‘Zelf bepalen wat mijn kind eet’

Ouders in ons land willen lang niet allemaal dat hun kinderen een lunch van de school krijgen. Zij willen zelf bepalen wat ze dagelijks in het broodtrommeltje doen en welk fruit hun kroost meekrijgt.

Onder de middag een lunch van school aangeboden krijgen, is iets wat in veel Europese landen gebeurt. In Nederland is het minder ingeburgerd en veel ouders willen zo’n lunch voor hun schoolgaande kind ook helemaal niet. Het kabinet had daar in het najaar van 2022 wel gedachten over en wil er zo’n 100 miljoen euro voor vrijmaken.

Dat ouders niet om een lunch op school staan te springen, blijkt uit een peiling van journalistiek onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) en stichting Ouders & Onderwijs.

44 procent ouders vindt lunch van school een goed idee

Een kleine duizend moeders en vaders van basisscholieren vulden een vragenlijst over eten op school in. Daarvan is 38 procent tegen, 44 procent vóór en de rest weet het niet. Van de 38 procent die er niet voor te porren is, zegt 64 procent zelf te willen bepalen wat hun kind eet. Ook zijn er mensen die problemen zien door allergieën. Of zij zijn bang dat hun kind niet genoeg zal krijgen.

Voorstemmers zien een meerwaarde in een lunch op school, met name voor kinderen van arme ouders. „Ik zou zeker kijken naar hoe kinderen die in armoede leven een gezonde lunch en tussendoortje op school kunnen krijgen. Om stigma tegen te gaan is het fijn dat je schoolbreed gezond eten aanbiedt”, schrijft een van de deelnemers. De ouders die een gezonde schoollunch willen, zijn ook bereid om daarvoor de portemonnee te trekken.

De meeste kinderen eten op school

Uit de peiling komt verder naar voren dat bijna alle kinderen, negen van de tien, tussen de middag op school eten. „De helft van de ondervraagde ouders geeft desgevraagd aan dat hun kind een kwartier krijgt voor het middageten. Twee derde meent dat de lunchtijd niet altijd voldoende is voor hun kind”, aldus de onderzoekers. Ze halen een ouder aan: „De kinderen moeten het eten naar binnen schrokken in een recordtempo en dat gebeurt ook niet in alle rust: de tv staat aan.”