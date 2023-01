Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jinek-kijkers hebben te doen met ‘zenuwachtige’ en ‘eerlijke’ André Hazes

André Hazes schoof gisteravond, na een lange tijd, aan in talkshow Jinek. Daar vertelde hij over zijn verslaving, familie en comeback. En kijkers zagen een onzekere, zenuwachtige en kwetsbare jongen. Waar een groot deel van het kijkerspubliek toch echt mee te doen had.

Rondom zanger André Hazes is eigenlijk altijd wel wat te doen geweest. Familieperikelen, zijn relaties, zijn carrièrestop en drank- en drugsverslaving. Dat alles kwam recent uitgebreid aan bod in zijn documentaire.

André Hazes over jeugdtrauma’s en familie bij Jinek

Gisteravond schoof Hazes aan bij Eva Jinek om opnieuw te praten over zijn verslaving. Hij dronk namelijk vanaf zijn dertiende en gebruikte cocaïne vanaf zijn vijftiende. En zijn jarenlange gebruik bracht hem uiteindelijk naar een diep punt in zijn leven.

Aan tafel komen ook zijn jeugdtrauma’s aan bod en de therapie die hij volgt, waar zijn zus Roxeanne al vaker over sprak. „Je komt erachter dat je aan sommige dingen niks kunt doen. Dat is vroeger in mijn jeugd voor mij bepaald. Wat wij allemaal moesten slikken, zien, horen en waar we niet over mochten praten.”

Roxeanne en André Hazes willen patronen doorbreken

De zanger vertelt ook eerlijk over zijn moeder. „Dan denk ik jezus mam, wat heb jij een hoop steken laten liggen.” Hazes legt uit dat zijn zus en hij patronen proberen te doorbreken. Inmiddels is hij van de drank en drugs af, maar vindt hij het nog steeds moeilijk om onder grote groepen mensen te zijn.

Hazes wilde eigenlijk nooit meer optreden. Hij overwoog zelfs om een sportschool te kopen, legt hij uit. Maar na het zien van de film Elvis, begon zijn artiestenhart weer te kloppen. Ondanks zijn extreme zenuwen en angsten die hij de afgelopen periode ervoer. In maart staat hij sinds lange tijd weer op het podium voor Holland Zingt Hazes.

Situatie familie Hazes ‘is pijnlijk’

Zus Roxeanne werkt niet meer mee aan die shows. Hazes vertelt dat hij geen contact meer met haar heeft, „maar het ongelofelijk veel ballen vindt dat zij ‘nee’ zegt”, tegen de concertenreeks. Waarna hij benadrukt respect te hebben voor haar keuze. Daarna noemt hij op dat hij wellicht niet over zijn zus had moeten beginnen. Later benadrukt Jinek dat zij weet, dat zijn zus, de zanger mist. Dan blijft Hazes aan tafel even stil.

Ook de recente rechtszaak tussen moeder Rachel en zus Roxeanne komt voorbij. Hazes zegt zelf daar buiten te staan. „Het went nooit dat het zo pijnlijk is, dat het zo gaat in onze familie. Wij kunnen het maar niet normaal.”

Kijkers hebben het te doen met Hazes

Hazes heeft momenteel ook geen contact met zijn moeder. Jinek vraagt hem of hij, ook door zijn afkickproces en eigen problemen, zijn moeder dingen kwalijk neemt. Die gedachtes blijkt de zanger wel te hebben. „Maar ik vind haar ook heel zielig. Sommige dingen kan ze niet zoveel aan doen en sommige dingen worden haar aangedaan. Ik vind ons gezin een beetje sneu.” Hoewel de familieverhoudingen momenteel op scherp staan, hoopt Hazes nog steeds dat zij ooit weer met elkaar door een deur kunnen.

Hoewel echt niet alle Jinek-kijkers Hazes-fan blijken, hebben velen toch met hem te doen. Het kijkerspubliek kon aan de zanger zien dat hij zenuwachtig was en loven zijn eerlijkheid. Ook zijn realistische kijk op zijn familie en jeugd wordt geprezen. En ondanks een aantal kritische opmerkingen, hopen velen toch dat Hazes jr. zijn weg vindt.



Mooi interview van @Jinek_RTL met André Hazes en Jeroen van der Boom. Nog meer zin in Holland zingt Hazes. Hoop dat Rachel, André en Roxeanne elkaar weer vinden, maar besef hoe moeilijk zoiets kan zijn. #jinek — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) January 19, 2023



Dre is geen rockster, maar een hyper nerveuze en onzekere jongen. Denk dat hij pas innerlijke rust vind als hij dat inziet #Jinek — Miksel (@miksel89) January 19, 2023



Je kan zeggen wat je wilt, maar André heeft wel ballen om daar te zitten en Eva’s vragen zo open te beantwoorden. Het is oprecht een lieve gozer imo. Slaat ook spijker op z’n kop met ‘sneu gezin en verdrietig’ #jinek — Marjolein (Marj) (@Marjoleinnnn) January 19, 2023



#JINEK Iedereen kan er wat van vinden maar @AndreH6Jr zit er wel! Wel zenuwachtig volgens mij, blijf toch een zwak voor hem hebben Hoop zo dat hij clean blijft en leven weer op de rit krijgt en houdt 🙏 — Anita Willegers (@Nietje63) January 19, 2023



Legendarische woorden… “Ons gezin is een beetje sneu” 👏 “Mijn moeder kan er niks aan doen” “Respect voor mijn zus, dat zij de ballen heeft om zich van dit alles af te keren” #hazes #jinek — 🌸Ⓜⓨⓢⓔⓛⓕ🌸 (@Justme_Bloempje) January 19, 2023



Hij lijkt hyper, maar hij is gewoon mega mega zenuwachtig. Ik heb het met hem te doen, gun het hem om dat ooit los te kunnen laten. En aan iedereen die weer zit te zeuren; doe is lief, hij doet zijn best #jinek — Nina (@__ninadn) January 19, 2023



Wat een in en in lieve goser die zijn strijd en trauma s aan is gegaan ! Met zelfreflectie en liefde voor z’n mensen in z’n leven.. #jinek en dat lijden van de zenuwen gun ik hem zo niet ! En vijf keer Elvis doet dus wonderen #drehazes #andréhazes — greetsz (@groensss) January 19, 2023



Ik heb respect voor Hazes . Dit is denk ik wel de rauwe waarheid die hij uitspreekt . Die heeft wel een gevecht met zichzelf en de boze wereld gehad #jinek — Gerrit Bleeker (@gbleeker) January 19, 2023

