De 10 snelstgroeiende beroepen in 2023 en het gemiddelde salaris

LinkdIn heeft onderzoek gedaan naar banen in opkomst. Verdiep je in de tien snelstgroeiende beroepen van Nederland in 2023 én het salaris dat je daarbij kunt verwachten.

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Bedrijven staan te springen om personeel. Er zijn een stuk meer openstaande vacatures dan werklozen en het is – spreekwoordelijk – vechten om starters die het werkveld betreden. Hét ideale moment voor een carrièreswitch (en een hoger salaris).

De spanning op de arbeidsmarkt op individueel niveau namelijk niet voor iedereen nadelig. Twijfel je of het tijd is om stappen te zetten in je carrière, dan is dit het uitgelezen moment om voor een nieuwe baas aan de slag te gaan. En als je gaat studeren, is dit ook een handig lijstje om in achting te nemen.

Snelgroeiende beroepen in 2023 en het salaris

Jaarlijks doet LinkedIn onderzoek naar de snelstgroeiende banen. En die arbeidsmarkt, die is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Welke beroepen zijn er in 2023 in opkomst? De lijst is gemaakt op basis van onderzoek naar de snelstgroeiende beroepen, gedurende de afgelopen vijf jaar.

1. Productanalist

Als productanalist neem je de prestaties van producten onder de loep. Eventueel onderzoek je ook wat er nog beter kan en adviseer je de klant daarover. Volgens Glassdoor.nl is er een flink salaris gekoppeld aan dit beroep. Jaarlijks kun je rekenen op een gemiddeld bruto salaris van 54.000 euro. Dit hang uiteraard af van je leeftijd en ervaring.

2. Vertegenwoordiger verkoopontwikkeling

Deze term zien we vaker in het Engels voorbijkomen, als Sales Development Representative. Ben jij in staat alles te verkopen? Dan is dit misschien een baan voor jou. Je gaat op jacht naar potentiële klanten en weet hen te binden aan hetgeen dat jij verkoopt. Klinkt dat als muziek in de oren? Het gemiddelde bruto salaris per maand ligt volgens Werkzoeken.nl op 2.990 euro. Jaarlijks kun je rekenen op gemiddeld 35.880 euro. Toegegeven, er zijn beroepen met een hoger salaris, maar dit is een beroep waar veel gewerkt wordt met bonussen.

3. AML Analist

Flink in opkomst in Nederland in 2023, maar nog niet alom bekend: als AML-analist analyseer je allerlei transacties en onderzoek je of er sprake is van witwasserij. Lijkt dit je wat? Het gemiddelde bruto jaarsalaris voor deze functie is zo’n 38.000 euro.

4. Site Reliability Engineer

De titel is alvast een hele mond vol, maar in deze functie houd je je voornamelijk bezig met software. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor een optimale online werkomgeving. Overigens wordt deze beroepsgroep volgens LinkedIn nog flink gedomineerd door mannen: 91 procent van de werknemers in deze functie is man. Qua salaris zit je hier gebakken. De genoemde salarissen lopen nogal uiteen, maar variëren gemiddeld tussen de 57.540 euro en 88.541 euro. Er niet veel banen waarmee je heel veel meer verdient.

5. Platform engineer

Ben jij handig met software, dan zit je ook voor dit beroep goed. Als platform engineer creëer je tools om allerlei apps en sites te kunnen bouwen. Ook hier zijn vrouwen overigens weer karig gerepresenteerd: slechts 14 procent binnen deze beroepsgroep is vrouw. Ook hier verdien je ruim boven modaal: het bruto jaarsalaris is gemiddeld 58.340 euro.

6. Specialist talentwerving

De jacht om talent zet in 2023 door. En om de juiste werknemers aan te trekken, zijn bedrijven ook hard ook op zoek naar mensen met oog voor talent. Als recruitment specialist verdien je gemiddeld een bruto jaarsalaris van 46.764 euro. Dit is een van de beroepen waarin je jezelf relatief makkelijk kan laten omscholen.

7. Growth manager

Zie jij altijd waar de kansen liggen? Dan is een functie als growth manager jou op het lijf geschreven. Iedere kans om een bedrijf te laten groeien kun je in deze functie benutten. Veel werknemers binnen deze functie hebben eerder gewerkt in de marketingsector. Mocht je overwegen om deze functie te vervullen, dan zit je komend jaar goed in de slappe was. Met dit werk verdien je in Nederland zo’n 58.000 euro bruto per jaar.

8. Machine Learning Engineer

Wederom een titel die in ieder geval vast indrukwekkend klinkt bij de eerstvolgende familieverjaardag. Ook in dit vak zijn de nodige computerskills vereist: je ontwikkelt namelijk algoritmes. In deze sector is het ook goed verdienen: jaarlijks kun je rekenen op een gemiddeld salaris van 62.273 euro bruto.

9. Duurzaamheidsmanager

Veel bedrijven zijn hard bezig om te verduurzamen en banen in deze hoek zijn sterk in opkomst. Weet jij de juiste duurzame strategie te ontwikkelen? Dan kun je goed aan de slag als duurzaamheidsmanager. Volgens de Nationale Beroepengids verdien je als starter in deze functie zo’n 3.500 euro per maand, wat kan oplopen tot zo’n 6.000 euro bruto per maand. Gemiddeld kun je uitgaan van een jaarsalaris van zo’n 57.000 euro. Niet gek, toch?

10. Data Engineer

Zin om allerlei data te herorganiseren tot een bruikbaar en overzichtelijk pakket aan informatie? Dan kun je misschien wel aan de slag als data engineer. Wel belangrijk dat je kennis hebt van de softwareprogramma’s.

Benieuwd wat je kan verdienen in deze functie? Dat verschilt nogal per bedrijf. Maar gemiddeld kun je minimaal zo’n 43.000 euro op jaarbasis bijschrijven, tot een maximum van gemiddeld 82.000 euro per jaar. Gemiddeld kom je dan uit op zo’n 60.352 euro bruto per jaar.

