Ireen Wüst en Roxanne Kwant in Gevaarlijkste Wegen: hilarisch en indrukwekkend tegelijk

De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld kende gisteravond een aflevering met zowel een lach en een traan. Letterlijk gehuild werd er niet, maar enkele verhalen van Ireen Wüst en Roxanne Kwant waren indrukwekkend te noemen. En ondertussen was het gehobbel over dramatische bergwegen en de interactie tussen de twee hilarisch.

Nederlands meest succesvolle Olympiër (schaatsen) en de koningin van de grappige sociale media samen in De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld? Dat is een bijzondere combi, zou je zeggen (zoals wel vaker, met bijvoorbeeld Emma Wortelboer en Diederik Gommers). Maar het gezamenlijke reizen door Ireen Wüst en Roxanne Kwant paste juist heel goed, zo bleek. Kwant kende Wüst uiteraard, andersom gold dat iets minder. „Ik volg Roxanne op Instagram. Iemand zei dat ze heel grappig was”, meldde de gestopte topschaatster. Of dat advies voor dit tv-programma werd gegeven of niet, werd in het midden gelaten.

Gevaarlijkste Wegen Griekenland

„De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld in de ruggengraat van Griekenland.” Zo noemde voice-over Eric Corton de barre route die Ireen Wüst en Roxanne Kwant moesten afleggen en daar bleek geen woord van gelogen. Griekenland blijkt hoge bergen met héél slechte wegen in de binnenlanden te hebben. En zelfs sneeuw. Dat laatste wisten de twee dames – Wüst iets cooler dan de soms grappig paniekerige Kwant – keurig te omzeilen. Maar een op de weg neergeplofte steenlawine? Nee, die bleek te veel van het goede. Omkeren maar (en dat op een smal en krakkemikkig bergpad).

Er viel genoeg te lachen tussen de twee. Ireen Wüst die zich in De Gevaarlijkste Wegen even te buiten gaat aan wat ouzo-drankjes in Grieks café? We hebben zoiets door die Spartaanse sportcarrière niet eerder gezien. Al helemaal niet dat zij met een oude Griek vervolgens de sirtaki danst, terwijl andere kroegbezoekers volgens traditie borden op de grond kapot smijten.

Indrukwekkende openbaringen

Metro kende Roxanne Kwant als hilarisch type al door een interview over haar eenmalige single, Like Me I’m Famous. In het nummer bezingt zij haar grote liefde, mayonaise. We spraken met Kwant toen al over diabetes 1, waar zij – in ernstige vorm – sinds haar 12de jaar aan lijdt. Ook in De Gevaarlijkste Wegen kwam het gisteravond ter sprake. „Geloof je in het lot?”, vroeg Ireen Wüst haar medepassagier toen die met ‘misschien had het zo moeten zijn’ reageerde op een gevaarlijke verkeerssituatie. „Mwah…”, reageerde Kwant. „Waarom heeft het lot mij dan diabetes gegeven?” Wüst: „Misschien omdat jij er heel goed mee om kan gaan?” Kwant: „Dat is een goeie.”

Vervolgens vertelt de sociale media-‘prof’ op een rustige en volwassen manier over haar ziekte. Dat zij dolblij was toen ze eenmaal wist dat zij het had, bijvoorbeeld. Niet dat Kwant het leuk vond om die vervelende ziekte te hebben, maar omdat tot die tijd de huisarts haar vier keer onwetend van het kastje naar de muur bleef sturen. Ze ging ‘s nachts tien keer haar bed uit om heel veel water te drinken en viel snel af. Haar ongesteldheid bleef weg, waarna de dokter vroeg of ze zwanger was. Of dat ze aan boulimia leed. Als 12-jarige: „Ik dacht: dit is het leven, dit hoort bij mij. Het was zo kut…” Ireen Wüst: „Hallo…”



Ontzettend leuk duo Roxanne & Ireen met hele mooie open gesprekken over de liefde, diabetes en Paulien 💛 in mooi Griekenland 🇬🇷 #GevaarlijksteWegen

Geef die twee een TV programma of een podcast 👍 — Lianne van Duuren (@LvanDuuren) January 29, 2023

Wüst open in De Gevaarlijkste Wegen

Eén geluksding was er wel. Roxanne Kwant vond dat zij ‘diabetes’ moest laten tatoeëren, voor noodgevallen. Dat mocht. En zo had ze als tiener toch maar mooi een tattoo.

Ireen Wüst was tijdens De Gevaarlijkste Wegen net zo open. Zij vertelde over haar struggle bij het vertellen aan haar familie over het feit dat zij niet alleen op jongens valt. En hoe goed daar uiteindelijk op werd gereageerd. Natuurlijk kwam ook Wüsts grootste klap aan bod: het overlijden van collega-schaatster en hartsvriendin Paulien van Deutekom. Zij werd maar 37 jaar en stierf aan kanker („het afscheid was mooi en teringzwaar”). Na Van Deutekoms dood, nu vier jaar geleden, moest Wüst nog wedstrijden schaatsen en wist eigenlijk niet hoe dat te doen. Na misslag op misslag, volgde de rust: „Heel raar, maar toen wist ik dat ik gewoon ging winnen.” Amper vijf weken na de dood van haar vriendin werd Ireen Wüst in een nog nooit vertoonde tijd wereldkampioen op de 1500 meter.

Kijkers vonden het mooi om deze twee dames zo te horen. Maar hard gelachen werd er ook. Ireen Wüst, heel serieus: „Wat is de zwaarste periode uit je leven geweest?” Roxanne Kwant, turend naar een van de gevaarlijkste wegen: „Dit.” Wüst kon vervolgens melden dat zij inmiddels weer een buik met een sixpack te pakken heeft. „Van het lachen.”

Wil je De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld terugkijken? Dat kan via NPO Start.