Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte wending in halve finale Heel Holland Bakt: ‘Ik had dit niet verwacht’

Twee klassiekers in één taart. Dat mogen de kandidaten van Heel Holland Bakt maken in de halve finale. Het is – gisteravond – een gekke aflevering, want met twee zieken is het programma niet helemaal compleet. Halve finalist Zineb is thuis gebleven, maar jurylid Janny is er toch een beetje bij door middel van een videoverbinding op de tablet. Bakkers klaar, bakken maar!

Voor de eerste opdracht maakt Jan een appel honoré taart. „Ik had meer appel verwacht”, luidt de kritiek van meester boulanger Robèrt van Beckhoven. „Ik vind het maar heel weinig appel. Het had ook wat dikker gemogen.” Amel ‘fabriceert’ een schwarzwalder hazelnootschuimtaart. „Die mokka is erg lekker. Die schuim lost wel op. De biscuit is goed, maar hij had wel wat netter gemogen”, vertelt Robèrt. Over de saint kirsch van Mercedes is hij wel te spreken, al heeft hij ook daar wat kritiek op. „Ik vind ‘m heel creatief gemaakt. Eigenlijk heb je het heel goed gedaan, maar de kersen zijn net iets te zuur.”

Een technisch suikertentje in Heel Holland Bakt

De technische opdracht is deze week een suikertentje. Een tent zoals die op het landgoed, maar dan gemaakt van nougatine en isomalt. In het tentje mogen de kandidaten een fruittaartje verstoppen. Het moeilijkste deel van die opdracht is het karamaliseren van de noga. „Dat wordt altijd heel snel hard en dan breekt het”, vertelt Robèrt. Dat het inderdaad om een lastig taakje gaat, blijkt wel als de kandidaten struggelen met hun deeg. „Het wordt waarschijnlijk een tent zoals ik ‘m zelf ook zou opzetten: scheef”, lacht Mercedes. „Mijn tent is zo lek als een mandje. Als er iets erg is, is het een lekkende tent. Als die druppels op je hoofd vallen.”

Ook Amel heeft moeite met het opzetten van haar suikertentje. „Ik denk dat mijn man erg trots op me zou zijn. Ik zet nooit een tent op”, vertelt de halve finalist. Ook bij tegelzetter Jan lijkt de opdracht niet van een leien dakje te gaat. Als één van de onderdelen van zijn suikertent breekt, weet de kandidaat het snel te fixen. „Ik kan het niet opnieuw maken”, vertelt hij daarover in de halve finale van Heel Holland Bakt.

‘Een beetje slordig’

Over de tent van Amel heeft Robèrt milde kritiek. „Het ziet er wel netjes uit. Het had wel wat langer gebakken mogen worden. Wel netjes gesneden. Het had wel iets meer gedecoreerd mogen worden.” Het tentje van Jan komt niet echt positief uit de test. Als de meesterbakker het oppakt, valt het tentje gelijk uit elkaar. „Het slofje is wel mooi gebakken en rijk gevuld”, vinden Robèrt en Janny. En ook het raampje van Mercedes is kapot. „Een beetje slordig”, vindt Robèrt. „Het slofje is veel te dik en er zit te veel spijs in.”

Amel heeft de technische ronde gewonnen. Als spektakelstuk maken de bakkers een broodmand. Het kaneelbroodje van Mercedes valt in de smaak, maar de rest van de broodjes krijgen veel kritiek. Het mandje van Jan ziet er erg mooi uit, dus daar scoort hij alvast punten mee. Zijn deeg is goed gedraaid, vindt de tv-jury. Alleen het deeg van de worstenbroodjes had nog wat beter gekund. Het Algerijnse mandje van Amel krijgt positief commentaar. „Een nieuwe lunch-topper”, noemt Janny het.

Finale met onverwachte wending

Aangezien Zineb ontbreekt, besluiten de juryleden om de finale van Heel Holland Bakt gewoon met z’n vieren te spelen. En daar is iedereen erg blij mee. „Ik ga alles geven wat ik nog in me heb”, vertelt Mercedes lachend. En ook Zineb is er heel blij mee. „Ik had het niet verwacht!”

Heel Holland Bakt terugkijken? Dat kan hier.